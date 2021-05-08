Microsoft виправила дуже серйозну помилку у Windows

Протягом кількох останніх днів на Reddit та форумі компанії Microsoft почали з’являтися численні повідомлення, які вказують на проблеми в роботі Microsoft Defender. Через нетипову роботу цього захисного комплекса дуже відчутно споживається вільне місце на завантажувальних накопичувачах комп’ютерів.

Деякі користувачі повідомляли, що на накопичувачах почали з’являтися невеликі файли розміром менше 2 КБ, що викликало невеликі проблеми. Але у інших користувачів ситуація виявилася більш серйозною – у папці Windows Defender з’явилися тисячі файлів, які сумарно займають декілька ГБ внутрішньої пам’яті. Файли були виявлені у папці programDataMicrosoftWindows DefenderScansHistoryStore, що також призвело до створення великих за розміром резервних копій.

Судячи зі всього, помилка зачіпала користувачів, які використовували лише програмне забезпечення на ОС Windows Server 2016 та 2019. Деякі користувачі повідомляли, що не можуть закрити саму папку через перезаповнення завантажувального накопичувача та сповільнення роботи системи. На даний момент деякі адміністратори пропонують відімкнути у Windows Defender захист у реальному часі.

Один з користувачів, який постраждав від цієї проблеми, звернувся у службу підтримки Microsoft та повідомив, що компанія усвідомлює проблему та працює над її усуненням. Інший користувач поділився своїми даними про запуск виправлення – оновлення до версії Engine 1.1.18100.6 повинно стати доступним для користувачів вже шостого травня.