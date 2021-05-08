Под Витебском организовали «театрализованную реконструкцию» сожжения жителей деревни

В Витебской области Белоруссии на месте сожженной нацистами в годы Великой Отечественной войны деревни Шуневка организовали «театрализованную историческую реконструкцию» сожжения жителей.

Видео в четверг 6 мая опубликовал пользователь Facebook Александр Цвирко, пишет tjournal.ru

На кадрах видно, что под звуки выстрелов и крики людей в военной форме Третьего рейха ведут женщин к мемориалу. Вскоре к ним подбегают другие участники реконструкции с красными лентами, они начинают бегать вокруг них, имитируя пламя.