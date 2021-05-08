Долозина, Кресяк, Витык и дальше будут грабить украинский бюджет?

Долозина Ирина Леонидовна — широко известная в узких кругах небольшой кучки матерых коррупционеров нашей страны. В 2001 году она начала карьерный путь из простого налогового инспектора и очень хорошо втянулась в “темы”, которыми так любят щеголять налоговики всех времен — госслужащие, имеющие больше всего соблазнов и способов, как сорвать куш незаконным путем.

Длительность её пребывания в системе ГФС синхронно увеличивали знания, опыт и знакомства для осуществления все больших и коварнейших схем для наполнения бездонных банковских счетов и карманов. А подобные знания и опыт, как известно, всегда ценятся верхушкой власти, любая из которых всегда заинтересована в полезных людях, заносящих часть денежек им в кабинеты в обмен на “закрывание глаз” и максимальную лояльность.

Полезной Ирина Леонидовна была всему вышестоящему руководству и при любой власти, да настолько полезной, что с 2014 года она стала замначальника Главного Управления фискальной службы, а с апреля 2020-го была назначена и.о. руководителя ГУ ГНС в целой Донецкой области — области, на территории которой существует самопровозглашенная никем не признанная республика со всеми вытекающими обстоятельствами, а от того позволяющая крутить огромные серые потоки денег во все стороны. Наша «героиня» стала основным звеном крупных схем сразу нескольких председателей ГНС Украины. Нагрянувшая недавно децентрализация власти развязала шальные руки чиновникам на местах всех мастей и уровней, и Долозина, как мало кто, использовала все возможности, предварительно почистив подчиняющуюся её структуру от всех несговорчивых и неугодных, превратив ГУ ГНС в Донецкой области в рассадник коррупционеров и кодло воров.

Вот одна из схем — к примеру, предприятие получает деньги за продажу товара, но они поступают за какие-то другие непонятные услуги. Такую компанию включают в некий черный список, после чего она подлежит проверкам. Начинается расследование, определяются связанные с ней компании. Для большей прозрачности схемы создаются правила, однако они засекречены. Долозина выступала главной “секретницей”. Большие предприятия, через которые омывались деньги, зарегистрированы в Мариупольской налоговой, месте работы Ирины Леонидовны. В последнее время активное участие принимали налоговые Киевской, Запорожской и других областей. Таким образом, так называемая “скрутчица НДС” пыталась отвести от себя подозрения. Известной «скрутчицей НДС» она оказалась благодаря своей высокой должности. Удивление вызывает тот факт, что она не лишилась своего места. Сколько нам бы ни рассказывали о пользе налоговых упрощений, основная выгода доступна тем, кто замешан в мутных схемах. Такие трансформации инструмент для «выкачки» огромных сумм денег. Прекрасным примером стала схема упрощений «и. о.» начальника ГНС Донецкого региона. Она смогла провернуть махинации в ГУ ГНС и заполучить немало миллионов долларов по приблизительным данным сотни.

Эта методика налоговых упрощений давно известна, предыдущие руководства страны совершали что-то подобное. Делая налоговую систему «простой и понятной», власть вводит в ещё большее заблуждение простых граждан и ещё больше наполняет свои карманы. История Долозиной очень поучительна: имея группу аферистов, у которых одна цель – обогатиться, мы получаем никому не нужную схему «упрощения». Конечно же, она являлась только исполнительницей в махинациях экс-председателя Государственной налоговой службы Украины. Его структура проведения такого рода схем работает превосходно: Ирина – прибыльный и важный элемент механизма вывода денег.

Долозина имела талант находить общий язык с другими руководителями ГНС. Она мастерски проводила махинации, обходя законы Украины. Ирина – ключевое звено в схемах, и большинство незаконных махинаций было оформлено в Мариупольском отделении, именно в том, где работала Ирина Леонидовна. Она распределяла работу по регионам, курировала деятельность участников схем и перенаправляла финансовые потоки к руководителям ГНС.

Вскрыть подобные махинации довольно сложно: участников мало, секреты схемы известны только исполнителям, которые очень редко попадают под подозрения. СБУ представляла масштабы махинаций, но для эффективного расследования нужно проводит одновременные обыски и задержания в разных областях Украины. Было привлечено к делу несколько личностей, в том числе и Долозину, но дальнейшая её судьба под вопросом.

Eщё один метод махинаций — манипулирование льготами. Руководство Украины выдаёт законодательные акты о льготных категориях компаний, которые освобождаются от отчисления налогов. Причастность к группе льготных предприятий может быть настолько размазана, что конечный результат зависит от руководителей Государственной налоговой службы. Одним из таких сотрудников ГНС и являлась Долозина.

Возникает ещё одна проблема: каждое ведомство может стать «дойной коровой» для других, не менее хитрых личностей, которые хотят получить свою финансовую выгоду. Так случилось и с Ириной Долoзиной. Массовые обыски в управлениях налоговых инспекций в различных регионах Украины привели к изъятию документации, оргтехники, проверкам ГНС, домов сотрудников налоговой, компаний-прoкладок. Одни коррупционеры наказывали других и получали свой откуп. Имена подозреваемых уже давно известны: Ирина Долозина – главная на потоках Донецкой области, Кресяк Василий во Львовском регионе, Витык Орест руководитель налоговых схем столицы. За последний год они провернули схему хищений средств из государственного бюджета посредством нелегального создания большого размера налогового кредита по НДС. Они подавали неправдивую информацию в базы налоговой, создавали несуществующие фирмы, делали подмены документов и прочее. Несмотря на всё это Ирине Леонидовне удалось откупиться.

Если посмотреть на декларацию о доходах, которую подала Ирина Леонидовна в 2018 году, она является собственником 879 тысяч гривен, земельного участка (959 кв. м.) в Донецке. Интересно то, что право владения она получила только в 2014, когда Донецк уже стал оккупированным сепаратистами «ДНР». У неё также есть две квартиры в том же городе. Первую, площадью 46,3 кв. м., она приобрела в 2001 году, а другую, площадью 79,29 кв. м., в 2011, супругу Долозиной — Владимиру Бандуре, который имеет связи с Натальей Королевской принадлежат элитные внедорожники Фольксваген и Тойота Лэнд Крузер Прадо. Как мы говорили ранее, это только маленькая часть имущества Ирины Леонидовны. А уже в 2019 году её доходы чудесным образом выросли более, чем в 8 раз — до 7.1 млн. гривен, а не самой первой свежести иномарки были проданы и взамен приобретена дорогостоящая Тойота Лэнд Крузер 200 по цене гораздо ниже рыночной. Появилась и драгоценная земля под Ирпенем стоимостью около 100 тысяч у.е. Не обошлось и без приятных сюрпризов — 3,25 миллионов гривен Владимир Бандура получил “в дар” — почти половину от отца, а немного большую часть совершенно от непонятной особы. Затруднительно вспомнить, был ли кто-нибудь ещё из чиновников в целой стране так успешно улучшивший материальное состояние всего за год.

Пока Долозиной и ряду других руководителей региональных налоговых получалось откупиться и не выступать подозреваемыми в делах со скруткой НДС. Это говорит о том, что реформа «упрощения» успешно работала. Махинации коррупционеров – это ни что иное, как продвинутый вид налогообложения».

Без сомнения, Ирина Леонидовна Долозина поднаторела в проведении незаконных сделок и обогащении. Состояние семьи Долозиных не соответствует действительности, преуменьшаются доходы в несколько десятков раз. Довольно странно приобретать земельные участки, в то время как сепаратисты захватили город…

Но вот совсем недавно грянула новость — вслед за массовым отстранением таможенников, СНБО хочет провести заседание, посвященное основным игрокам на конвертационном рынке и уже известно, что в списке рассматриваемых к привлечению к ответственности есть и наша «героиня». Документы по ней уже представлены СБУ и ТСК. Глубоко надеемся, что связи Долозиной в СБУ на сей раз не помогут ей остаться в тени, и суровое наказание постигнет нашу пройдоху и жулика в юбке.

Алексей Николаевич Любченко, если Вам не нравится термин «скрутка» для подобного рода схем, предложите свой вариант, мы его с удовольствием примем!





Ещё одна «не скрутка» уже в Киеве. Кто-то просто превращает одну номенклатуру в другую, а бюджет не получит 20 млн. грн. НДС.

Так о чем же говорил г-н Любченко в своём интервью? Возможно, он имел в виду конкретную номенклатуру товаров , которая больше не скручивается-апельсины и белье? Мы попытаемся найти и такие примеры. Хотя, может Глава Налоговой службы просто не владеет ситуацией? Его доблестные подчиненные докладывают, мол, нет больше скруток, Алексей Николаевич, а он и верит, (доверчивый потому что). Давайте опрос? Интересно мнение подписчиков.



Здесь Ира Скрутка приняла таблицу производителя и , вуаля! Все хорошо , СМКОР молчит , как зарезанный.

Но нет же их! 507 млрд. НДС поступило! А сколько не поступило , а могло ещё поступить?!

Господа руководители ГНС, а вас не смущают объемы продаваемых топливных документов группой БРСМ? Они не нарушают конкурентную среду, зарабатывая минимум 6% от объема проданного бумажного вала? Вы же не в доле?!

Развенчиваем мифы ГНС о конце сематоза. Харьков, скрутили почти 30 млн.НДС. Всем по***. Чиж, Олейников, Любченко, Марченко , Гетманцев, — все связанные одной целью, скованные одной цепью.



В ту же капилку. Человек из под «купола», любитель дорогого шампанского, понимает, что другого такого шанса обворовывать бюджет уже может не быть.

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