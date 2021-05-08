Чиркунов уходит в «закат»?

Как сообщает корреспондент The Moscow Post в Пермском крае , торговая сеть «Лента» решила купить 75 продуктовых магазинов пермского ритейлера «Семья», который принадлежит бывшему губернатору региона Олегу Чиркунову. Ранее ГК «ЭКС» последнего продала около 5,5 тысяч кв. м торговых площадей в ТРК «Столица» предпринимателю Эдуарду Бадртдинову, а в конце апреля — здание ЦУМа совладельцу ТЦ Александру Кириленко. Что примечательно, последний объект ушел по цене ниже рыночной. С чего Чиркунов начал так активно «мотать удочки»?

По оценкам экспертов, за свой бизнес бывший чиновник может получить от 1 млрд до 3 млрд рублей. Переговоры о продаже «Семьи» велись и ранее, но всякий раз сторонам не удавалось договориться о цене. Речь идет только о продаже бизнеса, в том числе торгового оборудования, брендов, прав аренды.

Однако все площади, на которых расположены магазины, сеть арендует. При том в основном у самой себя — у холдинга «ЭКС» бывшего губернатора Олега Чиркунова. Не исключено, что впоследствии и они могут перейти «Ленте». Также «ЭКС» принадлежит распределительный центр в Кондратово (объект недвижимости управляется ООО «Семья Импорт»), который также может быть интересен «Ленте».

За последние пять лет группа «ЭКС» выставила на продажу многие объекты недвижимости. В частности, на днях реализовала торговые площади в ТРК «Столица». Они достались предпринимателю Эдуарду Бадртдинову, который уже владеет двумя бывшими помещениями «ЭКС» в Перми.

О покупателе в открытых источниках крайне мало информации, но если взглянуть на его профиль в «Руспрофайле» , обнаруживаешь, что торговлей он увлекся совсем недавно, как раз выкупив активы Чиркунова. Да и вообще он варяг — его ИНН относится к Свердловской области, где он владеет АО «Уралпласт-сервис». Компания с убытками в 5 млн рублей и единственным сотрудником (наверное, самим Бадртдиновым) имеет два подряда от «Транснефти» на 8 млн рублей, притом работы она выполняла в Прикамье. Удивительно, как такая небольшая фирмочка вообще получила контракты от такого мастодонта. Быть может, за ней стоит некто влиятельный?

Не так уж много известно и о новом владельце ЦУМа, коим по данным «Коммерсанта» , стал Александр Кириленко. Он числится учредителем пяти действующих фирм, добрая часть которых также вызывает вопросы — имеет минимум или полное отсутствие сотрудников, а также убытки. Видать, зная, что дела у него идут не особо складно, Чиркунов и сделал ему солидный дисконт — ранее объект выставлялся на публичных площадках за 470–495 млн рублей, но ему мог отойти всего за 400–450 млн рублей.

Примечательно, что и Бадртдинов, и Кириленко отказываются комментировать сделки с «ЭКС». Неужто что-то скрывают? И тут на ум приходит логичное предположение: что, если на деле они являются лишь «руками» Чиркунова, который вдруг принялся активно избавляться от пермских активов?

Старая привычка

Складывается ощущение, что таким образом он как бы пытается «откреститься» от своей бывшей вотчины. Он возглавлял регион в 2005–2012 годах, а потом покинул пост по собственному желанию. Уйдя с госслужбы, он занялся виноделием, параллельно преподавал в Высшей школе экономики и активно путешествовал по всему миру. В январе 2014 года бывший чиновник объявил, что выбрал для проживания «хотя бы на полгода в году» Францию. В период пандемии Чиркунов находился в Лондоне, о чем писал «Коммерсант» .

Тягу к иностранному он проявлял, еще будучи главой Прикамья. Как сообщал BBC (признано инноагентом на территории РФ), в Госдуме хотели попросить генпрокуратуру проверить действия тогдашнего губернатора Олега Чиркунова, который поручил разработку Генплана Перми без конкурса голландским KCAP и Bureau Alle Hosper Landscape, а также финской Poyry Infa Oy. Позднее выяснилось, что бенефициар фирмы КСАР Кейс Кристиаанс являлся научным руководителем сына главы региона Антона Чиркунова в Сэнт-Галленском университете.

А ведь на разработку мастер-плана из бюджета было выделено 3 млн долларов. Что если семейство на пару со своими иностранными знакомыми их просто-напросто «распилило»?

В итоге дело вовсе обрело уголовный оттенок. В 2010 году ФСБ было возбуждено дело о разглашении гостайны в отношении неустановленных лиц, причастных к разработке мастер-плана Перми. Файлы с секретными сведениями обнаружились в компьютерах людей, не имевших допуска к государственной тайне. В качестве свидетелей тогда допрашивались сотрудники администрации Перми, а также МАУ «Бюро городских проектов». Контрразведчики заподозрили, что данные могли попасть в распоряжение тех самых KCAP, Bureau Alle Hosper Landscape и Poyry Infa Oy. Впрочем, уголовное дело было прекращено. Как писал BBC (признано иноагентом на территории РФ), правоохранители то ли не смогли получить экспертного заключения о секретности этих сведений, то ли им не удалось установить факт ознакомления с ними лиц без допуска к гостайне.

Вероятно, иностранцев в регион Чиркунов привлекал не самостоятельно, а с помощью тогдашнего сенатора Сергея Гордеева. Он также был лично знаком с владельцем КСАР Кейсом Кристиаансом, именно благодаря Гордееву, проект строительства новой сцены Пермского театра оперы и балета в свое время почему-то разрабатывал не российский архитектор, а англичанин Дэвид Чипперфилд.

Олег Чиркунов

Кстати, Чиркунов «засветился» еще в одной истории с разглашением гостайны в 2007 году. Как сообщал «Коммерсант» , тогда фигурантом стал Евгений Саранин, занимавший должность начальника отдела специальной документальной связи краевой администрации. Следствие предполагало, что в 2003–2004 годах он неоднократно знакомил губернатора с материалами, к которым у Чиркунова не было допуска. Но и в тот раз «пронесло» — дело закрыли за отсутствием состава преступления.

Добровольную отставку Чиркунова многие связывали с его конфликтом с «Единой Россией» — тогда еще глава Прикамья на политсовете регионального отделения раскритиковал политику пермских единороссов, сформулированную в виде «Стратегии по выборам в Пермскую гордуму», которые прошли 11 марта 2011 года. По его мнению, местные партийцы дискредитируют краевые власти перед центральным советом партии.

Разгорелся у него конфликт и с самим Юрием Трутневым, с которым некогда они были бизнес-партнерами. Именно от последнего ему и перешел тот самый «ЭКС». Тогда камнем преткновения между стал небольшой населенный пункт Березники, пострадавший от аварии на заводе «Уралкалий», где произошел серьезный обвал. С жителями нужно было что-то делать, и мнения Трутнева и Чиркунова по этому вопросу резко разделились. Первый выступил за немедленное переселение, а Чиркунов посчитал, что малоэтажная постройка не разрушится быстро и время для раздумий еще есть. К слову, массового переселения в необходимых пределах так и не произошло, а условия жизни в Березниках в итоге не улучшились. Затем Трутнев обнаружил, что на переселение людей из Березников запрошено вдвое меньше требуемых средств. Как писал «Новый компаньон» , с тех пор напряжение между ними только росло».

В 2008 году Трутнев вступил в «Единую Россию» и возглавил пермскую группу ее списка на выборах в Госдуму, а вот Чиркунов показательно отказался вступать в партию власти, продолжив свою вендетту с Трутневым. Ранее обо всех этих перипетиях подробно писал The Moscow Post .

Что, если сейчас Чиркунов может опасаться того, что ему могут припомнить старый конфликт? В таком случае исход его понятен, ведь пока он делал вино где-то во Франции, Трутнев дослужился до поста зампреда правительства РФ.

Пошел против Собянина?

В скандалы Чиркунова втягивали и его сыновья. Так, в 2012 году Пермская полиция проводила проверку по факту драки с участием Андрея Чиркунова, о чем писала «Российская газета» . В феврале того года на улице возле увеселительного заведения «Живаго» произошла драка. По версии правоохранителей, отдыхающий в ресторане Андрей Чиркунов вышел на улицу. Там находилось три молодых человека. Один из них беспричинно несколько раз ударил Чиркунова по лицу, а когда Андрей упал, второй пнул его ногой по голове. Поговаривали, что конфликт мог произойти из-за некой девушки.

Другой сын Чиркунова, Антон, успешно развивал стартап Wheely — сервис заказа автомобилей. Как писал «Коммерсант» , в прошлом году компания пожаловалась в Офис уполномоченного по информации в Великобритании (ICO) на оказываемое давление со стороны московских властей. Ранее суд приостановил работу Wheely в столице из-за отказа выполнить требования департамента транспорта. Он потребовал от сервиса предоставлять в режиме реального времени данные о геолокации автомобилей в Единую навигационно-информационную систему, но Wheely считает это требование незаконным. По сути, Чиркунов пошел против самого мэра Москвы Сергея Собянина. А подобное, как известно, обычно ничем хорошим не заканчивается.

После этого, как утверждают авторы телеграм-канала «ПОСТПРАВДА» , сервис столкнулся с желанием инвесторов вернуть вложенные ими средства вложенные в сервис. По слухам, они опасаются, что из-за конфликта с московскими властями, вышедшего уже на международный уровень, у Чиркуновых и их партнеров могут начаться проблемы. В частности, одним из ключевых инвесторов Wheely является Денис Шафраник, сын бывшего министра энергетики, экс-губернатора Тюменской области, ныне главы ЗАО «СоюзНефтеГаз». Последние не хотят лишней мороки?

Что сказать, если учесть вышеизложенные факты, становится понятно, с чего вдруг господин Чиркунов активно распродает российские активы. С одной стороны, на родине он мог успеть нажить себе влиятельных врагов вроде Трутнева и Собянина. С другой — денежки ему могут быть нужны для того, чтобы помочь своему сыну Антону расплатиться с инвесторами. Однако уходил ли он реально с пермской «поляны» — вопрос открытый: больно подозрительно выглядят скупщики его активов.

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