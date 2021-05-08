Конвертатори Віктор Кривун та Тарас Плешков працюють під прикритям одіозного Слюсарева

На початку 2021 року офіс президента розпочав нібито активну боротьбу з контрабандою та скрутками в сфері оподаткування. На початку весни були введені санкції проти топ-контрабандистів України. Проте як зазначають експерти ця «боротьба» більше схожа на перерозподіл ринку. З цим важко не погодитися.
В список топ-контрабандистів не потрапив близький до офісу президента харків’янин Вадим Слюсарев. За повідомленнями ЗМІ, самі він протягом останніх двох років контролює контрабанду сигарет до Європи. Це найприбутковіший вид контрабанди, адже ціна на цигарки в Європи в декілька разів вища ніж в Україні.
Україна — головне джерело нелегальних поставок сигарет до Євросоюзу, при цьому великі партії контрабанди переправляються через наш кордон з Росії і з окупованих територій Донбасу, під контролем російських спецслужб. Це було б неможливо без сприяння організованих злочинних угруповань з корумпованих політиків і правоохоронців. Попри контрабанду, оточення президента прибрало до рук діяльність конвертаційних центрів. Кажуть, що найбільше впливу та інформації в цьому процесі — як раз у члена політради «Слуг народу» Слюсарева та похресник Михайла Добкіна – Тарас Плешков. Покриває діяльність конвертаційних центрів колишній податківець Віктор Кривун.
Хто такий Вадим Слюсарев
Вадим Слюсарев член Політичної Ради Слуги Народу
Вадим Слюсарев колишній радник Сергія Трофімова з ОП, формував списки кандидатів від «Слуги народу» на виборах до Верховної Ради. У розслідуванні «Схем» згадується справа про контрабанду сигарет, де фігурувало його фірма. Це не вперше, коли правоохоронці розслідують факт контрабанди цигарок компаніями Вадима Слюсарева. Контрабанда цигарок працює як на вивіз з України так і на ввезення їх без митного оформлення. Так в 2020 році Офіс генерального прокурора розслідував факт контрабанди однією з компаній Слюсарева ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса». У ході досудового розслідування виявлено, що група невстановлених осіб у період з 2014 року по теперішній час, використовуючи реквізити, документи та електронні ключі ТОВ «Євро Диліжанс» (код 32869911), ТОВ «Дельта Профі» (код 39784248), ТОВ Рив`єра Гранд» (код 33267474), ТОВ «Донінвест-99» (код 30540586), ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса» (код 36494787), ПП «Содействіє» (код 32366911), GLOBALTOBACCO LTD, Star Team Investment L.P. (Шотландія) та інших підприємств, шляхом ввезення поза митним контролем на територію України (в зоні діяльності Волинської, Закарпатської, Сумської, Одеської митниць ДФС України) тютюнових виробів — цигарок іноземного та вітчизняного виробництва, а саме: ВАТ «Гродненська тютюнова фабрика «Неман» (Республіка Білорусь), CHINA TOBACCO INTERNATIONAL EUROPE (Румунія), ТОВ «Винниківська тютюнова фабрика» (м. Львів) та інших іноземних підприємств (Об`єднані Арабські Емірати), ухилилась від сплати податків, акцизного збору та митних платежів в особливо великих розмірах.
Вадим Слюсарев у минулому помічник Артема Пшонки, перш за все відомий тим, що довгий час прослужив прикордонником у Харкові – а за часів Віктора Януковича його кар’єра стрімко пішла вгору, і він отримав високу посаду у Києві. Він став начальником департаменту персоналу внутрішньої безпеки адміністрації Державної прикордонної служби України. У 41 рік він отримав звання генерал-майора.
Після перемоги Володимира Зеленського на виборах президента у 2019 році, курував передвиборчу компанію Слуг Народу в Харківській області. Зокрема, формував списки «Слуги народу» в мажоритарних округах на виборах до Верховної Ради.
В березні 2021 року Вадим Слюсарев увійшов до новоствореної Політичної Ради партії «Слуга Народу». Новостворений орган налічує 73 особи. Вона розроблятиме тактику і стратегію політсили, ухвалюватиме рішення щодо вступу до політичних союзів – зокрема, контактів із європейськими партіями. Наявність в керівному органі партії Слюсарева публічно підтверджує його близький зв’язок з представниками влади.
Крім впливу на кадрову політику на митниці, Слюсарев через міністра фінансів Сергія Марченка та інших посадових осіб впливає на державну податкову службу. Так на території Львівської області діє конвертаційний центр з оборотом 1 мільярд гривень на місяць. В процесі задіяний колишній податківець Віктор Кривун, та похресник Михайла Добкіна – Тарас Плешков.
Михайло Добкін та його похресник Тарас Плешков
Раніше вже СБУ затримувало Плешкова за створення конвертаційного центру. Працівники Київської прокуратури та ДБР затримали у Львові чоловіка, який надав неправомірну винагороду працівникові СБУ у розмірі 10 000$ за невжиття заходів щодо фіксації його правопорушень. Затриманим був Тарас Плешков, проте далі справа не пішла, через високих покровителів в стінах офісу президента, зокрема Вадима Слюсарева. Колишній податковий міліціонер Віктор Кривун займається протизаконною конвертацією готівкових коштів ще з 2009 року, коли він працював в структурах податкової.
Кривун Віктор колишній міліціонер-податківець
Перелік компаній, що входять до конвертаційного центру Кривуна-Плешкова під покриванням Вадима Слюсарева:
ФГ «Чернявський Бо» код єдрпоу 42830097
ТОВ «Скай-Трейд», код єдрпоу 38836216
ТОВ «Врожай-агро», код єдрпоу 39676020
ТОВ «Сучасні будматеріали» код єдрпоу 37698084
ТОВ «Магнез» код єдрпоу 43863456
ТОВ «Біз грув», код єдрпоу 42943734
ТОВ «Астбуд», код єдрпоу 42934295
ТОВ «Зух», код єдрпоу 43284564
ФГ «Валовий СПГ», код єдрпоу 42912879
ТОВ «Спейс агро» код єдрпоу 43157006
ТОВ «Ол-Сер», код єдрпоу 43051540
ТОВ «Новікос», код єдрпоу 43108083
ТОВ «Глобо аг» КОД ЄДРПОУ 36365576
ТЗОВ «Лінампром» код єдрпоу 43697125
ТОВ «Мештара» каод єдрпоу 43284119
ТОВ «Галичина-опт» код єдрпоу 43167332
ТОВ «Ірис систем» код єдрпоу 43610861
ТОВ «Бітвел» код єдрпоу 42943692
ТОВ «Трендгалбуд» код єдрпоу 43286294
ФГ «Зерносвіт +» код єдрпоу 42912470
ПП «К.А.С.» код єдрпоу 31753411
ТОВ «Галада», код єдрпоу 43769655
ТОВ «Морісстрой-44» код єдрпоу 42617541
ТОВ «Транс-емо» код єдрпоу 43537965
ТОВ «Розідор» код єдрпоу 43156509
ТОВ «Вітамін експорт» код єдрпоу 43610898
ТОВ «Ландмаш» код єдрпоу 42937081
ТОВ «Меліан» код єдрпоу 43769126
ТОВ «Пікрон» код єдрпоу 43628533
ТОВ «Найтер» код єдрпоу 42943870
ТОВ «Квітка-агро» код єдрпоу 43234906
ТОВ «Скай комплект» код єдрпоу 43610937
ТОВ «Анстопабл» код єдрпоу 42764038
ТОВ «Альтас плюс» код єдрпоу 43288134
ТЗОВ «Імекспласт» код єдрпоу 43051582
ТОВ «ТД «Аншар» код єдрпоу 40764556
ТОВ «Нафт груп сервіс» код єдрпоу 43497692
ТОВ «Ленлайс» код єдрпоу 43149402
ТОВ «Тургон» код єдрпоу 43768824
ТОВ «Львівагро-торг» код єдрпоу 43234927
ТОВ «ФГ «ТД «Елстман» код єдрпоу 43031681
ТОВ «Дистрибюшин імпорт» код єдрпоу 43497852
ТОВ «Етокс прайм» код єдрпоу 43610809
ТОВ «СП «Сумисільхозторг» код єдрпоу 34743521
ТОВ «Барвінок постач» код єдрпоу 43610987
ТОВ «Яковагро» код єдрпоу 43234890
ТОВ «ПФБ «Житлосервісбуд» код єдрпоу 41971619
ТЗОВ «Амо фармаплюс» код єдрпоу 40249160
ТОВ «Бізнес інжинірінг» код єдрпоу 40186169
ТОВ «Себрос» код єдрпоу 43149376
ТОВ «Агроавтозапчастини» код єдрпоу 37162944
ТОВ «Клемпостав імпорт» код єдрпоу 43610568
Оборот вищевказаного конвертаційного центру Віктора Кривуна та Тараса Плешкова складає 1 мільярд гривень в місця, відповідно в рік 12 мільярдів гривень. Правоохоронці вперто не помічають вищевказаний конвертаційний центр, адже він має покровителів в політичній партії Слуга Народу в лиці Вадима Слюсарева.
Журналіст Юрій Бутусов опублікував факти, наявності нерухомості родини Слюсаревих в окупованому Криму. В російських базах даних наявна інформація, про наявність у сім’ї члена політради Слуги народу Слюсарева бізнесу в окупованому Криму. Його батьки-пенсіонери, Олексій Ігорович 1949 року народження і Тетяна Дмитрівна 1952 року народження володіють нерухомістю в Алушті за адресою вулиця Набережна, 24 і Набережна, 24Г. За цими адресами числяться готелю «Іва Марія» і «Резиденція Совіньон». Всього за даною адресою три об’єкти загальною площею 1970 кв. Метрів.
Як стверджує журналіст, Слюсарева можна знайти в російській базі даних «Мігрант» — системі обліку іноземних громадян, яка зафіксувала в’їзд в РФ. В іншій базі даних — польоти до Криму. Наприклад, 11 липня 2015 го зафіксовано виліт Вадима Слюсарева рейсом 610-YC з російського Бєлгорода в Сімферополь, і зворотний рейс 20 липня 609-YC назад. Мабуть, відпочинок. Літав через Білгород — тобто виїжджав в РФ на машині і звідти літак. Ну а що — там адже всі свої, літати зручніше. Також відмітка про в’їзд в РФ поставлено в 2020 году. З якою метою член Політичної Ради «Слуги Народу» часто їздить в Москву можна тільки припустити. Відвідування окупованого Криму через авіапростір суперечить законодавству України. Можливо б в «Слузі Народу» задумались над цим.
Можна сміливо стверджувати, що офіс президента бере під контроль всі тіньові схеми, на яких вже роками грабується бюджет. А такі як Віктор Кривун та Тарас Плешаков стають в нагоді при боротьбі за контроль над брудними фінансовими потоками. Наявність Слюсарева та його поплічників в Слузі Народу зайвий доказ того, що в офісі президента не налаштовані боротися з корупційними схемами, а банально вирішили їх очолити.
Олег Бойко