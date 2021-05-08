Конвертатори Віктор Кривун та Тарас Плешков працюють під прикритям одіозного Слюсарева

На початку 2021 року офіс президента розпочав нібито активну боротьбу з контрабандою та скрутками в сфері оподаткування. На початку весни були введені санкції проти топ-контрабандистів України. Проте як зазначають експерти ця «боротьба» більше схожа на перерозподіл ринку. З цим важко не погодитися.

В список топ-контрабандистів не потрапив близький до офісу президента харків’янин Вадим Слюсарев. За повідомленнями ЗМІ, самі він протягом останніх двох років контролює контрабанду сигарет до Європи. Це найприбутковіший вид контрабанди, адже ціна на цигарки в Європи в декілька разів вища ніж в Україні.

Україна — головне джерело нелегальних поставок сигарет до Євросоюзу, при цьому великі партії контрабанди переправляються через наш кордон з Росії і з окупованих територій Донбасу, під контролем російських спецслужб. Це було б неможливо без сприяння організованих злочинних угруповань з корумпованих політиків і правоохоронців. Попри контрабанду, оточення президента прибрало до рук діяльність конвертаційних центрів. Кажуть, що найбільше впливу та інформації в цьому процесі — як раз у члена політради «Слуг народу» Слюсарева та похресник Михайла Добкіна – Тарас Плешков. Покриває діяльність конвертаційних центрів колишній податківець Віктор Кривун.

Хто такий Вадим Слюсарев

Вадим Слюсарев член Політичної Ради Слуги Народу

Вадим Слюсарев колишній радник Сергія Трофімова з ОП, формував списки кандидатів від «Слуги народу» на виборах до Верховної Ради. У розслідуванні «Схем» згадується справа про контрабанду сигарет, де фігурувало його фірма. Це не вперше, коли правоохоронці розслідують факт контрабанди цигарок компаніями Вадима Слюсарева. Контрабанда цигарок працює як на вивіз з України так і на ввезення їх без митного оформлення. Так в 2020 році Офіс генерального прокурора розслідував факт контрабанди однією з компаній Слюсарева ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса». У ході досудового розслідування виявлено, що група невстановлених осіб у період з 2014 року по теперішній час, використовуючи реквізити, документи та електронні ключі ТОВ «Євро Диліжанс» (код 32869911), ТОВ «Дельта Профі» (код 39784248), ТОВ Рив`єра Гранд» (код 33267474), ТОВ «Донінвест-99» (код 30540586), ТОВ «Д`юті-Фрі Одеса» (код 36494787), ПП «Содействіє» (код 32366911), GLOBALTOBACCO LTD, Star Team Investment L.P. (Шотландія) та інших підприємств, шляхом ввезення поза митним контролем на територію України (в зоні діяльності Волинської, Закарпатської, Сумської, Одеської митниць ДФС України) тютюнових виробів — цигарок іноземного та вітчизняного виробництва, а саме: ВАТ «Гродненська тютюнова фабрика «Неман» (Республіка Білорусь), CHINA TOBACCO INTERNATIONAL EUROPE (Румунія), ТОВ «Винниківська тютюнова фабрика» (м. Львів) та інших іноземних підприємств (Об`єднані Арабські Емірати), ухилилась від сплати податків, акцизного збору та митних платежів в особливо великих розмірах.

Вадим Слюсарев у минулому помічник Артема Пшонки, перш за все відомий тим, що довгий час прослужив прикордонником у Харкові – а за часів Віктора Януковича його кар’єра стрімко пішла вгору, і він отримав високу посаду у Києві. Він став начальником департаменту персоналу внутрішньої безпеки адміністрації Державної прикордонної служби України. У 41 рік він отримав звання генерал-майора.

Після перемоги Володимира Зеленського на виборах президента у 2019 році, курував передвиборчу компанію Слуг Народу в Харківській області. Зокрема, формував списки «Слуги народу» в мажоритарних округах на виборах до Верховної Ради.

В березні 2021 року Вадим Слюсарев увійшов до новоствореної Політичної Ради партії «Слуга Народу». Новостворений орган налічує 73 особи. Вона розроблятиме тактику і стратегію політсили, ухвалюватиме рішення щодо вступу до політичних союзів – зокрема, контактів із європейськими партіями. Наявність в керівному органі партії Слюсарева публічно підтверджує його близький зв’язок з представниками влади.

Крім впливу на кадрову політику на митниці, Слюсарев через міністра фінансів Сергія Марченка та інших посадових осіб впливає на державну податкову службу. Так на території Львівської області діє конвертаційний центр з оборотом 1 мільярд гривень на місяць. В процесі задіяний колишній податківець Віктор Кривун, та похресник Михайла Добкіна – Тарас Плешков.

Михайло Добкін та його похресник Тарас Плешков

Раніше вже СБУ затримувало Плешкова за створення конвертаційного центру. Працівники Київської прокуратури та ДБР затримали у Львові чоловіка, який надав неправомірну винагороду працівникові СБУ у розмірі 10 000$ за невжиття заходів щодо фіксації його правопорушень. Затриманим був Тарас Плешков, проте далі справа не пішла, через високих покровителів в стінах офісу президента, зокрема Вадима Слюсарева. Колишній податковий міліціонер Віктор Кривун займається протизаконною конвертацією готівкових коштів ще з 2009 року, коли він працював в структурах податкової.

Кривун Віктор колишній міліціонер-податківець

Перелік компаній, що входять до конвертаційного центру Кривуна-Плешкова під покриванням Вадима Слюсарева:

ФГ «Чернявський Бо» код єдрпоу 42830097

ТОВ «Скай-Трейд», код єдрпоу 38836216

ТОВ «Врожай-агро», код єдрпоу 39676020

ТОВ «Сучасні будматеріали» код єдрпоу 37698084

ТОВ «Магнез» код єдрпоу 43863456

ТОВ «Біз грув», код єдрпоу 42943734

ТОВ «Астбуд», код єдрпоу 42934295

ТОВ «Зух», код єдрпоу 43284564

ФГ «Валовий СПГ», код єдрпоу 42912879

ТОВ «Спейс агро» код єдрпоу 43157006

ТОВ «Ол-Сер», код єдрпоу 43051540

ТОВ «Новікос», код єдрпоу 43108083

ТОВ «Глобо аг» КОД ЄДРПОУ 36365576

ТЗОВ «Лінампром» код єдрпоу 43697125

ТОВ «Мештара» каод єдрпоу 43284119

ТОВ «Галичина-опт» код єдрпоу 43167332

ТОВ «Ірис систем» код єдрпоу 43610861

ТОВ «Бітвел» код єдрпоу 42943692

ТОВ «Трендгалбуд» код єдрпоу 43286294

ФГ «Зерносвіт +» код єдрпоу 42912470

ПП «К.А.С.» код єдрпоу 31753411

ТОВ «Галада», код єдрпоу 43769655

ТОВ «Морісстрой-44» код єдрпоу 42617541

ТОВ «Транс-емо» код єдрпоу 43537965

ТОВ «Розідор» код єдрпоу 43156509

ТОВ «Вітамін експорт» код єдрпоу 43610898

ТОВ «Ландмаш» код єдрпоу 42937081

ТОВ «Меліан» код єдрпоу 43769126

ТОВ «Пікрон» код єдрпоу 43628533

ТОВ «Найтер» код єдрпоу 42943870

ТОВ «Квітка-агро» код єдрпоу 43234906

ТОВ «Скай комплект» код єдрпоу 43610937

ТОВ «Анстопабл» код єдрпоу 42764038

ТОВ «Альтас плюс» код єдрпоу 43288134

ТЗОВ «Імекспласт» код єдрпоу 43051582

ТОВ «ТД «Аншар» код єдрпоу 40764556

ТОВ «Нафт груп сервіс» код єдрпоу 43497692

ТОВ «Ленлайс» код єдрпоу 43149402

ТОВ «Тургон» код єдрпоу 43768824

ТОВ «Львівагро-торг» код єдрпоу 43234927

ТОВ «ФГ «ТД «Елстман» код єдрпоу 43031681

ТОВ «Дистрибюшин імпорт» код єдрпоу 43497852

ТОВ «Етокс прайм» код єдрпоу 43610809

ТОВ «СП «Сумисільхозторг» код єдрпоу 34743521

ТОВ «Барвінок постач» код єдрпоу 43610987

ТОВ «Яковагро» код єдрпоу 43234890

ТОВ «ПФБ «Житлосервісбуд» код єдрпоу 41971619

ТЗОВ «Амо фармаплюс» код єдрпоу 40249160

ТОВ «Бізнес інжинірінг» код єдрпоу 40186169

ТОВ «Себрос» код єдрпоу 43149376

ТОВ «Агроавтозапчастини» код єдрпоу 37162944

ТОВ «Клемпостав імпорт» код єдрпоу 43610568

Оборот вищевказаного конвертаційного центру Віктора Кривуна та Тараса Плешкова складає 1 мільярд гривень в місця, відповідно в рік 12 мільярдів гривень. Правоохоронці вперто не помічають вищевказаний конвертаційний центр, адже він має покровителів в політичній партії Слуга Народу в лиці Вадима Слюсарева.

Журналіст Юрій Бутусов опублікував факти, наявності нерухомості родини Слюсаревих в окупованому Криму. В російських базах даних наявна інформація, про наявність у сім’ї члена політради Слуги народу Слюсарева бізнесу в окупованому Криму. Його батьки-пенсіонери, Олексій Ігорович 1949 року народження і Тетяна Дмитрівна 1952 року народження володіють нерухомістю в Алушті за адресою вулиця Набережна, 24 і Набережна, 24Г. За цими адресами числяться готелю «Іва Марія» і «Резиденція Совіньон». Всього за даною адресою три об’єкти загальною площею 1970 кв. Метрів.

Як стверджує журналіст, Слюсарева можна знайти в російській базі даних «Мігрант» — системі обліку іноземних громадян, яка зафіксувала в’їзд в РФ. В іншій базі даних — польоти до Криму. Наприклад, 11 липня 2015 го зафіксовано виліт Вадима Слюсарева рейсом 610-YC з російського Бєлгорода в Сімферополь, і зворотний рейс 20 липня 609-YC назад. Мабуть, відпочинок. Літав через Білгород — тобто виїжджав в РФ на машині і звідти літак. Ну а що — там адже всі свої, літати зручніше. Також відмітка про в’їзд в РФ поставлено в 2020 году. З якою метою член Політичної Ради «Слуги Народу» часто їздить в Москву можна тільки припустити. Відвідування окупованого Криму через авіапростір суперечить законодавству України. Можливо б в «Слузі Народу» задумались над цим.

Можна сміливо стверджувати, що офіс президента бере під контроль всі тіньові схеми, на яких вже роками грабується бюджет. А такі як Віктор Кривун та Тарас Плешаков стають в нагоді при боротьбі за контроль над брудними фінансовими потоками. Наявність Слюсарева та його поплічників в Слузі Народу зайвий доказ того, що в офісі президента не налаштовані боротися з корупційними схемами, а банально вирішили їх очолити.

Олег Бойко