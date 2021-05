Twitter заблокировал новый аккаунт, созданный для заявлений Дональда Трампа

Twitter заблокировал аккаунт @DJTDesk для новой онлайн-платформы экс-президента США Дональда Трампа From the Desk of Donald J. Trump («Со стола Дональда Трампа»).

«Как указано в нашей политике уклонения от запрета, мы примем принудительные меры в отношении учетных записей, очевидное намерение которых состоит в замене или продвижении контента, связанного с приостановленной учетной записью», — пояснил NBC News представитель Twitter.

Заблокированный аккаунт появился 6 мая. Через день после того, как Трамп 4 мая запустил новый сайт под названием «Со стола Дональда Трампа» для общения со сторонниками. На нем содержатся многие заявления бывшего президента и пресс-релизы, опубликованные в течение нескольких месяцев с тех пор, как он был запрещен в Twitter и еще нескольких социальных сетях, включая Facebook.

Решение о блокировке аккаунта Трампа в Twitter было принято в феврале из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне, случившихся еще 6 января. Поводом стали видео и текстовые обращения к протестующим, которые захватили здание Капитолия в Вашингтоне.