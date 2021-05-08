Google включить двофакторну аутентифікацію за замовчуванням

Google останнім часом робить багато для користувачів, і наразі збирається зробити досить важливий крок, який допоможе зберегти облікові записи користувачів у безпеці: вона за замовчуванням буде реєструвати людей для двофакторної аутентифікації. Учора компанія написала в блозі, що скоро почне залучати клієнтів до двофакторної аутентифікації (або «двоетапної перевірки»), якщо їх облікові записи «налаштовані належним чином».

Після включення вони отримають запит на свій смартфон, який підтверджує, що спроба входу в систему з їх обліковим записом є законною. «Використання мобільного пристрою для входу в систему дає людям безпечнішу аутентифікацію, ніж використання самих лише тільки паролів», – сказав Марк Рішер, старший директор з управління продуктами.

Якщо стандартна двофакторна аутентифікація вам не підходить, ви завжди можете використовувати фізичний ключ безпеки, наприклад, від YubiKey або власного Titan, в якості ще одного способу захисту вашого профілю. Ще у 2019 Google також додала можливість використання смартфонів Android як ключа безпеки, і відтоді ця функція була поширена на iPhone.

Все це є частиною прагнення Google до «майбутнього, в якому одного разу вам взагалі не знадобиться пароль». На жаль, навіть після незліченних величезних зломів паролів, за словами Google, 66% американців «як і раніше визнають, що використовують один і той же пароль на декількох сайтах, що робить всі ці облікові записи уразливими в разі падіння будь-якого з них».

Google радить клієнтам пройти швидку перевірку безпеки компанії, щоб переконатися, що їх налаштування і захист облікового запису знаходяться там, де вони повинні бути.