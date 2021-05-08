Народный депутат Гео Лерос в эфире телеканала «Прямой» заявил о том, что Президент Владимир Зеленский санкционировал нардепам фракции «Слуга народа» доплаты «в конвертах»:

«Деньги в конвертах, выдаваемые «слугам народа», санкционированы лично президентом и Офисом президента. Правоохранительные органы контролируются Зеленским и Офисом президента. Поэтому не могут правоохранительные органы расследовать факт коррупции, которую они санкционировали.

Офис президента себя будет сажать? Важно же не посадить депутатов, которые берут эти деньги, а важно посадить тех, кто дает Офису президента, и Офис президента, который выплачивает эти деньги. Всю эту цепочка нужно сажать», – заявил Лерос.

По словам парламентария, никто из фракции не брезговал этими доплатами:

«236 народных депутатов. 236! Это не пять депутатов, это не 30 депутатов, а это 236 человек. Это вся фракция. Это самый большой факт подкупа чиновников в Европе.

Это Зеленскому нужно выйти и сказать: «я сажусь в тюрьму, я санкционировал ежемесячный подкуп народных депутатов».

Ранее Skelet.Info сообщали о том, что ЦИК не зарегистрировал Вирастюка нардепом.

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Зеленский санкционировал доплаты «в конвертах» депутатам, — нардеп обновлено: 8 мая, 2021 автором: Redactor