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Автомобілісти назвали найкорисніші автогаджети

08.05.2021

Автомобілісти розповіли про найкорисніші гаджети для машин. Опитування було проведено серед 2500 осіб. 

Перше місце зайняв відеореєстратор. Ним вже користуються або хотіли б користуватись 62 відсотки автовласників.

Втричі меншу популярність мають радар-детектори. Раніше їх можна було побачити майже у кожного водія, але зараз на їх місце прийшли навігатори та інші додатки на смартфонах, які мають попередження про камери.

Ще одним популярним девайсом є камера заднього виду та парктроники. Вони є майже у половини опитаних.

Майже 5 відсотків водіїв купують інвертор, який перетворює напругу з 12 до 220 вольт,  для дальніх поїздок. Кожний п’ятий водій має в салоні повербанк. І тільки у 6 відсотків автомобілістів є автомобільний пилосос.

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