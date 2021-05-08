Автомобілісти назвали найкорисніші автогаджети

Автомобілісти розповіли про найкорисніші гаджети для машин. Опитування було проведено серед 2500 осіб.

Перше місце зайняв відеореєстратор. Ним вже користуються або хотіли б користуватись 62 відсотки автовласників.

Втричі меншу популярність мають радар-детектори. Раніше їх можна було побачити майже у кожного водія, але зараз на їх місце прийшли навігатори та інші додатки на смартфонах, які мають попередження про камери.

Ще одним популярним девайсом є камера заднього виду та парктроники. Вони є майже у половини опитаних.

Майже 5 відсотків водіїв купують інвертор, який перетворює напругу з 12 до 220 вольт, для дальніх поїздок. Кожний п’ятий водій має в салоні повербанк. І тільки у 6 відсотків автомобілістів є автомобільний пилосос.