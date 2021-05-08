Фигурант дела о «покушении на Лукашенко» просит статус беженца в Украине

Макаренко отметил, что дело против него — «явно политическое и сфальсифицированное»

Один из 10 фигурантов дела о «покушении на Александра Лукашенко», глава Могилевской областной организации Партии БНФ Виталий Макаренко, обратился к Государственной миграционной службе Украины с просьбой о предоставлении статуса беженца или дополнительной защите украинского государства. Об этом он сообщил «Радыё Свабода».

Макаренко рассказал, что у него есть вид на жительство в Украине, где живет его семья и находится сейчас он сам.

Он также сообщил, что планирует с адвокатом обратиться в Офис генпрокурора Украины, чтобы сообщить о политических мотивах уголовного дела против него в Беларуси и ходатайствовать о невыдаче, а также – получить информацию о запросе на экстрадицию.

«Дело явно политическое и сфальсифицированное. Я даже не знаю, что белорусская сторона может написать в запросе. Мне было бы интересно его прочитать, потому что я не предпринимал никаких действий, которые можно охарактеризовать как заговор или покушение», – заявил Макаренко.

Белорус не исключает, что его включили в список фигурантов дела с целью продвижения идеи об «украинском следе».

«Сейчас такие конфронтационные отношения с Украиной… И из-за того, что я провел большую часть времени в Украине, моя семья живет здесь, видимо, хотели продвинуть украинский след. Иначе я не понимаю, зачем я им нужен», – считает Макаренко.