Елена Проклова расплатилась с долгами «однушкой» в Москве

Звезда культовых фильмов «Звонят, откройте дверь», «Будьте моим мужем» российская актриса Елена Проклова призналась, что была вынуждена продать московскую квартиру в районе метро «Белорусская».

Как сообщает KP.RU, деньги ей понадобились, чтобы рассчитаться с долгами и кредитами во время театральных простоев на карантине.

Сейчас актриса живет в загородном доме в Подмосковье — трехэтажный особняк расположен в деревне Жостово (Мытищинский район).

Особняк в Подмосковье

Также у нее есть шикарная 120-метровая квартира в новостройке в Сочи, построенная по индивидуальному проекту, и еще одна квартира в центре Москвы. Последняя досталась ей по наследству от матери, а сама Елена завещала ее старшей дочери Арине. На младшую Полину звезда переписала квартиру в Сочи.