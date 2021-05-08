Найкориснішу рибу назвала дієтолог

Включення риби в раціон може принести значну користь для організму – від зниження ризику розвитку діабету другого типу до підтримки здоров’я серця. Дієтолог Лорен Манакер розповіла, яку рибу вважає найкращою для здоров’я

Всі сорти багаті важливими живильними речовинами і підходять для здорового способу життя, впевнена вона. “Будь моя воля, кожна людина насолоджувалась б шматком риби 2-3 рази в тиждень”, – слова фахівця.

“Минтай – моя улюблена риба, і, на мою скромну думку, це риба номер один “, – заявила Манакер. Вона перерахувала переваги цього сорту.

М’який смак



Не всі люблять рибу, часто причиною тому стає специфічний смак і запах морепродукту. Однак, підкреслює дієтолог, минтай – виняток. Ця риба відрізняється м’яким смаком і не виділяє різкого запаху.

Вітаміни та мінерали



Минтай багатий ключовими вітамінами, мінералами і антиоксидантами, включаючи вітамін В12, селен, білок і ніацин. Крім того, одна порція аляскинського минтая забезпечує 10% від щоденних потреб у вітаміні D і калії – двох поживних речовин, які багато людей не отримують в необхідній кількості.

Зниження ризику смерті



За словами експерта, минтай містить від 50 до 1000 міліграмів (мг) омега-3 на одну порцію. Відзначається, що більш високе споживання жирних кислот пов’язано з деякими несподіваними результатами, включаючи зниження ризику смертності від усіх причин на 13%, а також зниження ризику смерті від раку і серцево-судинних захворювань.

Низький вміст ртуті



Варто бути обережними при виборі морепродуктів – деякі сорти можуть містити високий рівень ртуті. При вживанні у великих кількостях цей метал здатний викликати серйозні проблеми зі здоров’ям, особливо у вагітних і дітей. Однак, за словами Манакер, минтай входить в список з найменшою кількістю ртуті, що робить його одним з найбезпечніших варіантів риби протягом усього її життєвого циклу.