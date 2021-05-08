В Борисполе поймали банду рейдеров, похищавшую людей

В Борисполе сообщили о подозрении семи членам ОПГ по фактам незаконного лишения свободы или похищения человека, пытки и вымогательства (ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 28, ч.1 ст .127, ч. 4 ст. 189 УК ).

Как сообщает Офис генпрокурора, на территории Черниговской и Киевской областей с конца прошлого года действовала банда, занимавшаяся рейдерством и вымогательством денег и имущества за несуществующие долги. За вознаграждение от «заказчиков» они заставляли граждан насильственным путем выполнять незаконные требования. Бандиты также похищали людей.

Для обеспечения стабильности и безопасности функционирования группировки при подборе участников учитывались их личные качества, физические данные, умение действовать в группе, уголовное прошлое, навыки обращения с огнестрельным оружием.

С конца прошлого года они преследовали двух жителей Бориспольского района, требуя 35 тыс. долларов за якобы поджог автомобилей Mazda CX7 и Subaru Outback. Члены преступной группировки угрожали применением насилия к потерпевшим и их родственникам в случае отказа дать деньги. С целью подтверждения серьезности своих намерений, в начале апреля 2021 они похитили и незаконно лишили свободы одного из пострадавших.

Держа его в лесополосе вблизи трассы «Киев-Харьков», жестоко пытали, били молотком по голове, пока тот не был вынужден признать якобы свою вину в поджоге и не согласился возместить так называемые убытки.

Правоохранители задержали участников преступной группировки при передаче части денег.

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