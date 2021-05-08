Замдиректора «Укрмедпостач» владеет особняком под Киевом и содержит мужа

Заместитель директора по административно-хозяйственным вопросам ГП «Укрмедпостач» Лидия Белицкая владеет несколькими квартирами в Киеве, большим особняком, и содержит всю семью на одну зарплату чиновника.

Об этом редакции 368.media стало известно из ее декларации.

Лидии Белицкой принадлежат две квартиры в Киеве площадью 92,9 и 51,1 кв.м, жилой дом площадью 197,8 кв.м и земельный участок площадью 1200 кв.м в Большой Александровке, Бориспольского района, а также земельный участок в Василиновке площадью 1200 кв.м.

Кормилица семьи не владеет ни одним автомобилем, в то время как ее супругу Олегу Белицкому принадлежит Toyota Avensis (2012) которую семья купила в 2012 году.

Лидия Белицкая заработала 385,7 тыс. гривен в ГП «Укрмедпостач», а ее муж 9 тыс. гривен в КНП Консультативно-диагностический центр №2 Дарницкого района.

Супругам принадлежат 17 тыс. долларов сбережений в виде средств на банковских счетах.

Отметим, Лидия Белицкая возглавляет первичную профсоюзную организацию ГП «Укрмедпостач».