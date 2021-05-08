У Києві двоє чоловіків через помсту заживо підпалили столичного безпритульного

Двоє чоловіків з метою помсти жорстоко побили столичного безпритульного, згодом усвідомлюючи, що вогонь призведе до смерті та спричинить фізичні страждання, підозрювані підпалили потерпілого та покинули місце злочину.

Двоє чоловіків прийшли до померлого у недобудову, де спершу жорстокого побили його, а згодом облили легкозаймистою речовиною та холоднокровно підпалили. Київські правоохоронці затримали двох чоловіків, які підозрюються у вбивстві безпритульного шляхом підпалу, повідомляє Департамент карного розшуку у Telegram-каналі.

Трагедія трапилась учора, 6 травня, на одній із вулиць столиці чоловік благав про допомогу, в той час на ньому палав одяг.

“На місце негайно прибули працівники ДСНС, лікарі та поліцейські. Чоловіка у важкому стані госпіталізували до лікарні, де невдовзі він помер”, – йдеться у повідомленні Департаменту.

Зловмисників вдалось оперативно затримали – за дві години після отримання повідомлення. Свій жорстокий вчинок вони пояснили тим, що нібито померлий безпритульний образив сина одного із кривдників, тому вони вирішили помститися чоловікові.

Київська міська прокуратура повідомила, що жорстокі дії двох підозрюваних кваліфікують як умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю, за попередньою змовою групою осіб. За вчинення цього злочину законом передбачено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Наразі правоохоронці готують клопотання про застосування щодо обох підозрюваних запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Проте, безпритульного чоловіка все ж таки не вдалось врятували. Отримані опіки внаслідок відпалу виявились несумісними із життя – він помер в одній зі столичних лікарень сьогодні, 7 травня.