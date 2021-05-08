АМПУ требует признать банкротом участника аферы по дноуглублению портов

Хозяйственный суд Одесской области принял к рассмотрению иск ГП «Администрация морских портов Украины» о банкротстве скандального ООО «Лигос УА». Об этом редакции 368.media стало известно из материалов суда.

ГП «АМПУ» в лице администрации Одесского морского порта обратилась в суд с иском о признании банкротом «Лигос УА», ссылаясь на задолженность последнего в размере 1,29 млн гривен.

Суд также просили назначить распорядителем имущества «Лигос УА» арбитражного управляющего Колмыкову Татьяну Александровну.

Подготовительное заседание суда по делу о банкротстве суд назначил на 7 мая 2021 года.

Напомним, компания «Лигос УА», фигурирует в уголовном производстве НАБУ о коррупции при дноуглублении украинских портов.

Фирма связана с экс-нардепом Юрием Иванющенко — до 2017 года ее возглавлял Дмитрий Вевенко, начальник ремонтно-строительного управления ОАО «Азовмаш» Иванющенко. На данный момент фирма оформлена на жителя Николаева Валентина Гаркушу, жителя Донецка Алексея Лагуткина и одесситку Аллу Пономарчук. Руководит фирмой теперь Лагуткин.

Ранее НАБУ сообщило о подозрении Алексею Калюжному — главному инженеру Одесского филиала АМПУ, Алексею Лагуткину — директору фирмы «Лигос УА» и Александру Лазанюку. Последнему сообщили о подозрении заочно, так как он скрывается за границей и находится в розыске как подозреваемый в организации другого дела – о завладении 247 млн гривен АМПУ.