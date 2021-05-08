Дело МКС закончат летом

Экс-главе РКК «Энергия» готовят обвинение в окончательной редакции

Как стало известно “Ъ”, на следующей неделе Мосгорсуд рассмотрит жалобу Владимира Солнцева — бывшего генерального директора ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия», занимавшего потом должность советника главы ОАК. Подмосковное ГСУ СКР, по данным “Ъ”, инкриминирует Владимиру Солнцеву хищение более 1 млрд руб. в составе организованной группы. Несколько ее участников, в том числе бывший замгендиректора НПО имени Лавочкина Игорь Гриненвальд, объявлены в розыск. А дело одного из фигурантов, Александра Прохорова, напротив, выделено в отдельное производство в связи с заключением им сделки о досудебном сотрудничестве.

Защита Владимира Солнцева обжаловала решение Бабушкинского райсуда, в соответствии с которым срок ареста бывшему главе РКК «Энергия» был продлен на три месяца, то есть до 16 июля.

Следователь ГСУ СКР по Московской области обосновал это тем, что закончить расследование дела он пока не может. По делу необходимо завершить различные исследования и экспертизы, выделить из него в отдельное производство материалы в отношении Александра Прохорова, экс-директора по закупкам Завода экспериментального машиностроения, который признал свою вину и дал следствию показания на предполагаемых соучастников хищений, заключив сделку с прокуратурой. В связи с этим дело топ-менеджера будет направлено в суд для его рассмотрения в особом порядке.

Кроме того, в отдельное производство ГСУ СКР выделяет материалы в отношении скрывшихся участников махинаций.

Одним из них, по данным “Ъ”, является бывший гендиректор НПО имени Лавочкина Игорь Гриненвальд, которого следствие уже объявило в международный розыск, избрав ему заочно меру пресечения в виде двухмесячного ареста в Бабушкинском райсуде. Под него предприниматель будет помещен, если его выдадут из-за границы.

Отметим, что уголовное дело в отношении Владимира Солнцева и шести его соучастников по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ в августе прошлого года лично возбудил и. о. начальника ГСУ СКР по Московской области Александр Стариков. В его основу легли результаты проверки РКК «Энергия», организованной по поручению главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

В ней речь шла о контракте на 1,5 млрд руб., заключенном РКК на поставку электронно-компонентной базы для модуля Международной космической станции (МКС). По версии проверяющих, тендер был проведен с нарушениями, поскольку его победителем стала компания «Циклон», в то время как пять ее конкурентов предлагали более низкие цены. Прямой ущерб по делу следствие изначально обозначило в 143 млн руб., а косвенный превысил 1 млрд руб. К тому же утверждалось, что поставки для МКС были сорваны по вине исполнителей договора.

Сейчас, по данным “Ъ”, следствие инкриминирует Владимиру Солнцеву «совершение тяжкого преступления в составе организованной группы с использованием своих служебных полномочий, направленного на хищение бюджетных денежных средств Российской Федерации на сумму свыше 1 млрд руб.». При этом отмечается, что «придание незаконным действиям вида экономической деятельности носило цель сокрытия хищения».

По данным “Ъ”, обвиняемый Солнцев и его защитники считают выводы, изложенные в ходатайстве следствия, незаконными и необоснованными.

По версии защиты, Владимир Солнцев, категорически отрицающий свою вину, не намерен скрываться от следствия, а тем более препятствовать производству по уголовному делу. «Солнцев является гражданином РФ, не судим, зарегистрирован и проживает в Москве, женат, страдает рядом заболеваний»,— говорится в жалобе, в связи чем адвокаты просят изменить в отношении обвиняемого меру пресечения на любую не связанную с заключением под стражу.

Заседание Мосгорсуда пройдет вскоре после майских праздников. Если арестное решение останется в силе, а в этом, похоже, участники расследования не сомневаются, то уже в конце июля фигурантам дела, в том числе бывшему гендиректору РКК «Энергия» Солнцеву, его экс-заместителю Степану Прохорову и руководителю АО «НПП «Исток» имени Шокина» Александру Борисову будет предъявлено обвинение в окончательной редакции и они приступят к ознакомлению с материалами дела, насчитывающего около сотни томов.

kommersant.ru