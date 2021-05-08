Компания, поставляющая моторные масла для «Укрзализныци», связана с окружением Медведчука

Компания «Корнет Холдинг», которая с 2019 года является главным поставщиком масел и смазок для «Укрзализныци» и получила заказов на 330 млн гривен, имеет связь с окружением Виктора Медведчука.

Об этом сообщает Владимир Даценко из «Лига антитраста» в своем блоге.

В начале текущего года «Корнет Холдинг» сменило адрес регистрации на дом 9-Б по улице Грушевского в Киеве. Здесь находится офис Wexler Group — главного импортера российского топлива. По этому же адресу прописаны компании ООО «Анвитрейд», ООО «Ясуни Транс 27», ООО «Люнри» и другие фирмы, входящие в структуру Wexler Group.

Официально Wexler Group принадлежит Петру Белзу, который является бизнес-партнером Медведчука. Ранее Wexler Group официально отмечало, что именно эта группа запустила поставки трубопроводного топлива из РФ. Позже, трубопровод, из-за санкции на Медведчука, вернули в государственную собственность.

Согласно документам «Корнет Холдинг» поставлял «Укрзализныце» масла производства ООО «Евро Ойл Продакшн», основанного одновременно с приходом «Корнет Холдинга» на тендеры.

Владельцем «Евро Ойл Продакшн» является Павлишин Назарий Вячеславович, который также является директором ООО «Оил Партнер», зарегистрированного тоже на Грушевского 9-Б.

Владельцем ООО «Оил Партнер», в свою очередь, записанный Бурданов Владимир Валерьевич, который также является директором ООО «Алаир», принадлежащий Петру Белзу.

Аналогичными являются связи других компаний с орбиты Wexler Group, где одни и те же люди по очереди записаны, то директорами, то собственниками компаний.

Несмотря на то, что Wexler Group последние годы имела привилегированный доступ к российскому рынку горюче-смазочных материалов, скорее всего масла производства «Евро Ойл Продакшн» изготавливались из российского сырья и полуфабрикатов.

В 2020 году два тендера «Укрзализныци» на поставку масел выиграло ООО «Корнет Холдинг» дилер казахского производителя ООО «Хилл Корпорейшн-Юкрейн». Но УЗ не заключила договор с последней компанией без всяких объяснений.

Поставку масел осуществляла исключительно компания сиз орбиты Медведчука, в том числе, благодаря дискриминационным требованиям тендерной документации самой «Укрзализныци».

Следует отметить, санкции к окружению Медведчука, не коснулись компаний из орбиты Wexler Group. После остановки поставок топлива из РФ по трубопроводу компании WG временно потеряли активность на рынке, что даже привело к проблемам с поставками дизтоплива по ранее заключенным контрактам с МПС. Но в последнем тендере «Укрзализныци» ООО «Анвитрейд», которая входит в указанную бизнес-группу, выиграла лот на поставку 10 тыс. тонн дизтоплива на сумму 270 млн гривен.