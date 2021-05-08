Ученые назвали причину гибели 150 краснокнижных нерп на берегу Каспийского моря

Ученые назвали предварительную причину гибели 150 краснокнижных нерп на берегу Каспийского моря. Запись с комментариями специалистов опубликована на странице Каспийского природоохранного центра в Instagram.

По предварительным данным, это были случаи браконьерства, местные жители могли использовать шкуры животных для изготовления шапок.

В одной из публикаций экоцентра отмечается, что большая группа ученых из Москвы совместно с Минприроды Дагестана исследовала берег Каспийского моря.

Директор института экологии и устойчивого развития Алимурад Гаджиев заявил, что группа нашла 30 тюленей, у многих из них не было шкур. «Это молодые животные, им по 1-2 года. Ситуация на Каспии остается тревожной», — прокомментировал он. В свою очередь директор института экологии и устойчивого развития и генеральный директор НЭЦ «Морские млекопитающие» Андрей Болтунов подтвердил, что это были случаи браконьерства. По его словам, специалисты взяли для обследования зубы тюленей, чтобы установить их возраст и пол.

Версию о браконьерстве подтвердил и руководитель природоохранных программ НЭЦ «Морские млекопитающие» Виктор Никифоров. Он заявил телеканалу «360», что местные жители могли ловить нерп в сети и использовать их шкуры для изготовления шапок.