Twitter запустив функцію добровільних пожертвувань

Компанія Twitter додала нову функцію для англомовних користувачів під назвою Tip Jar, яка дозволяє направити фінансові заохочення, «чайові», вподобаним авторам. Про це повідомляється на сайті компанії.

Поки відправляти пожертвування можна лише англомовним користувачам операційних систем iOS і Android. А гроші зможуть приймати обмежене число «авторів, журналістів, експертів». У пресслужба повідомили, що найближчим часом список буде розширено.

Функція підтримує цілий ряд варіантів оплати, серед яких PayPal, Venmo, Patreon, Cash App та Bandcamp. Нова функція є частиною більш широких зусиль компанії по створенню більшої кількості функцій для монетизації соцмережі і переходу на передплатну модель. Як раніше заявили в соцмережі, Twitter планує збільшити базу щоденним активних користувачів сервісу мікроблогів до 315 мільйонів до кінця 2023 року.