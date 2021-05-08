Бывший полицейский не признал в адвокате участника аферы

Экс-сотрудник МВД дал показания по делу о вымогательстве денег у вора в законе

Как стало известно “Ъ”, неожиданный поворот произошел в Никулинском суде столицы на процессе по делу девелопера Алексея Добрынина и адвоката Александра Вершинина, которых гособвинение считает участниками вымогательства $300 тыс. у вора в законе Василия Христофорова (Вася Воскрес). Уже осужденный фигурант этого расследования, бывший сотрудник центрального аппарата МВД Владислав Шаповалов, давая показания в суде, заявил, что господин Вершинин не был осведомлен о намерениях организаторов аферы и был использован ими «втемную». Интересно, что ранее об отсутствии материальных претензий к адвокату заявил и потерпевший по делу — доверенное лицо «законника» Станислав Воротников.

На процессе по делу Алексея Добрынина и Александра Вершинина, который проходит в Никулинском суде столицы, сторона обвинения завершила представление своих доказательств. Одним из последних был допрошен бывший сотрудник главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД РФ Владислав Шаповалов. Ранее он заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве и в особом порядке получил три года лишения свободы. На процессе он выступал свидетелем обвинения.

Поначалу экс-подполковник полиции рассказал суду о мотивах своих действий и деталях аферы. Так, свидетель признал, что никаких реальных претензий к вору в законе, который проживает последнее время в Италии, у российских правоохранительных органов не было. Не существовало, по словам экс-полицейского, и показаний в отношении Василия Христофорова, которые могли бы лечь в основу уголовного дела против него. Сведения же из оперативной справки, которую показали вору в законе при вымогательстве у последнего $300 тыс., были ложными.

Бывший полицейский признал, что справку он изготовил сам, используя для придания ей достоверности шаблоны и словесные обороты, хорошо известные ему по многолетней работе в ГУУР, а Васе Воскресу — по материалам его собственных уголовных дел.

Свое участие в мошенничестве Шаповалов вначале пытался объяснить суду желанием помочь неким знакомым из Нижнего Новгорода. На них якобы несколько лет назад «наезжал» Вася Воскрес, и Шаповалов, работая в то время в центральном аппарате МВД, по его словам, даже безрезультатно обращался по этому поводу в ФСБ. Как пояснил свидетель, он надеялся, что, узнав об угрозе уголовного преследования, «законник» отстанет от его знакомых. Конкретных фамилий во всей этой истории экс-полицейский, впрочем, не привел.

А в конце концов признался, что основным мотивом его действий все же было желание быстро заработать крупную сумму денег. По некоторым данным, у экс-полицейского на момент начала аферы накопились крупные долги. Свидетель также отметил, что $300 тыс., которые планировали получить от вора в законе, достались бы ему и предполагаемому организатору махинации — девелоперу Алексею Добрынину.

А самыми неожиданными в показаниях свидетеля стали слова о том, что один из подсудимых, известный адвокат Александр Вершинин не был осведомлен о мошеннической схеме.

По словам Шаповалова, на адвоката Вершинина, который обвиняется в посредничестве в передаче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ), они с сообщником вышли потому, что юрист был единственным представителем вора в законе, которого они знали.

Отметим, что ранее об отсутствии претензий к адвокату заявил и потерпевший по делу Станислав Воротников — он является доверенным лицом вора в законе, и с ним вымогатели вели переговоры о деньгах.

Адвокат Алексей Кирсанов отметил “Ъ”, что с «первого дня расследования дела защита настаивала», что господин Вершинин «не имел никакого отношения ни к обману, ни к попытке завладеть деньгами путем введения в заблуждение». «Теперь эта позиция получила свое полное подтверждение»,— сказал господин Кирсанов.

Как ранее сообщал “Ъ”, в материалах дела говорится, что начиная с 26 февраля 2020 года Алексей Добрынин и Владислав Шаповалов уверяли адвоката Вершинина, который десять лет представлял интересы Васи Воскреса, что в отношении «законника» вскоре будет возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) и незаконном обналичивании средств (ст. 172 УК РФ). Шаповалов, представляясь действующим сотрудником ГУУР, хотя к тому времени он уже уволился из МВД, передал адвокату справку, на основании которой якобы будет начато расследование. Господин Вершинин отправил ее «законнику». Тот заинтересовался вопросом, а экс-полицейский и девелопер, по версии следствия, заявили, что готовы за $300 тыс. не дать справке хода.

Хотя цена Васе Воскресу показалась завышенной, он поручил господину Вершинину начать переговоры.

Чуть позже к ним присоединился и Станислав Воротников. В апреле 2021 года при получении денег от господина Воротникова у дома №3 по Мичуринскому проспекту адвокат был задержан оперативниками ФСБ. Как вскоре выяснилось, практически с самого начала переговоры шли под контролем чекистов. Вскоре были задержаны и арестованы Алексей Добрынин и Владислав Шаповалов, которым было предъявлено обвинение в покушении на особо крупное мошенничество (ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ).

kommersant.ru