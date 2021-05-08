«Нафтогаз»: кто был ничем, тот станет всем

Юрий Витренко получил возможность установления монопольного контроля над компанией

В начале недели члены правления НАК «Нафтогаз Украины» обратились в Кабинет министров с заявлением о необходимости урегулировать сложную ситуацию в компании, сложившуюся после ухода наблюдательного совета в отставку.

«Для такой сложной и важной компании как «Нафтогаз» чрезвычайно важным является наличие хорошо функционирующего и достойного доверия набсовета, а также надлежащего корпоративного управления. Отставка всех членов наблюдательного совета вступает в силу с 14 мая. Без урегулирования ситуации до этой даты члены правления не смогут продолжать выполнять свои обязанности», – говорится в заявлении членов правления «Нафтогаза» Сергея Переломы, Петера ван Дрила, Отто Ватерландера и Ярослава Теклюка.

В любой другой ситуации такого рода сообщение стоило бы воспринимать как беспокойство менеджмента за свою компанию. Но в этом случае под дипломатической формулировкой о «стурбованості» подразумевается фактически демарш против последних событий вокруг «Нафтогаза Украины».

На фото – Андрей Коболев

Речь идет про увольнение с должности главы этого предприятия Андрея Коболева. Как известно, сегодняшняя нормативная база предусматривает такую возможность только при участии набсовета НАК. Именно он должен предложить акционеру «Нафтогаза», правительству, уволить «старого» руководителя и назначить «нового». Но в случае с Коболевым эта процедурность была нарушена. Кабинет министров на внеочередном заседании 28 апреля уволил его своим решением и назначил главой правления Юрия Витренко без соответствующих представлений со стороны набсовета.

Почему так? Потому что большинство членов наблюдательного совета НАК являются независимыми от правительства – это экспаты с опытом работы в смежных энергетических сферах, привлеченные несколько лет назад для налаживания работы «Нафтогаза» по экономическим (а не политическим) ориентирам.

С этой своей миссией набсовет газовой компании справился на 5 баллов: «Нафтогаз» действительно перестал ориентироваться на Кабмин, иногда игнорируя его интересы, а иногда в открытую с ним воюя. Собственно, произошедшее сращивание «прозападных» членов набсовета «Нафтогаза» с Андреем Коболевым не оставляло правительству ничего другого кроме как пойти на юридическую хитрость.

В день вышеупомянутого решения об увольнении Коболева, 28 апреля, Кабмин прекратил полномочия независимых членов набсовета, а уже через два дня, 30 апреля, когда в должности был утвержден Юрий Витренко, восстановил их в должности.

В ответ на эту манипуляцию костяк набсовета отказался продолжить работу и заявил об отставке, а она уже в свою очередь стала основанием для вышеупомянутого заявления членов правления «Нафтогаза». Со стороны позиция и набсовета, и правления выглядит благородно: мол, мы работали в НАК с Коболевым, а значит с ним же и уйдем.

На фото – Юрий Витренко

На самом деле корректнее говорить про игру на опережение. Так, сегодняшний глава компании Юрий Витренко предлагал уволить наблюдательный совет еще в начале этого года, когда находился в статусе и.о. главы Министерства энергетики. А значит эту свою инициативу, находясь в сегодняшнем статусе, Витренко точно довел бы до конца.

Что касается правления «Нафтогаза», то ни один из его представителей также не имел шансов сохранить свою должность. Главным образом, потому что Перелома, ван Дрил, Ватерландер и Теклюк – «чистокровные» члены команды Коболева, то есть менеджеры, обреченные на увольнение по инициативе Витренко.

Другой вопрос, что «дожать» всех своих оппонентов в НАК Юрий Витренко планировал последовательно – по мере нахождения им замены. Теперь же, когда управленческий фронт газовой компании оголен, Витренко придется форсировать события. И это для него прекрасный шанс.

В условиях отсутствия полноценного правления и набсовета самое время говорить о возможном управленческом параличе «Нафтогаза», и чтобы его избежать, команда нового первого лица НАК может поднимать вопрос о необходимости назначения на вакантные места новых лиц в ручном режиме, а не по плану цивилизованной процедуры.

oligarh.media