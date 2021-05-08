В Украине конфисковали водку из чернобыльских яблок, которая шла на экспорт в Великобританию: все подробности

Компания Chernobyl Spirit сообщила, что 19 марта были конфискованы и доставлены в прокуратуру Киева 1500 бутылок алкогольного напитка «Атомик», произведенного из яблок, вырощенных в Чернобыльской зоне, и предназначенного для экспорта в Великобританию.

Как пишет BBC News, груз забрали из грузовика на ликеро-водочном заводе в Карпатах.

По словам производителей, спирт — это первый потребительский товар Чернобыля после ядерной катастрофы 1986 года.

Сейчас они ожидают результатов расследования украинских спецслужб, но говорят, что «понятия не имеют», почему груз, предназначенный для Великобритании, был изъят.

«Похоже, они обвиняют нас в использовании поддельных украинских акцизных марок», — пояснил профессор Джим Смит, ученый, который много лет изучал зону отчуждения, прежде чем вместе с украинскими коллегами основал компанию Chernobyl Spirit. — «Но это не имеет смысла, поскольку бутылки предназначены для рынка Великобритании и четко помечены действующими акцизными марками Великобритании».

Социальная компания, производящая Atomik, управляется учеными, которые работают в Чернобыльской зоне отчуждения площадью 4000 квадратных километров — районе, заброшенном после ядерной катастрофы 1986 года. Их исследования включали выращивание экспериментальных культур, чтобы выяснить, можно ли использовать зерно и другие продукты питания, выращенные в этой зоне, для производства продуктов, безопасных для употребления.

С тех пор профессор Джим Смит и его коллеги скорректировали свой рецепт, чтобы приготовить спирт на основе яблок. Эти яблоки выращивают в Народичском районе — районе, расположенном непосредственно за пределами зоны отчуждения, где сельское хозяйство и развитие все еще сильно ограничены.

Компания планирует использовать часть своей прибыли для помощи общинам в Украине, в том числе в Народичах, которые все еще страдают от экономических последствий ядерной катастрофы.

BBC News связались с прокуратурой Киева для комментариев, но пока не получили ответа.

Доктор Геннадий Лаптев, один из совладельцев компании и «ликвидатор» Чернобыля, который работал там в первые недели после аварии, сказал:

«Мы надеемся, что эту проблему удастся решить, чтобы мы могли продолжить нашу работу».