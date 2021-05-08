В компанії Opel збираються по новому представити електричну версію культового автомобіля Manta

Генеральний директор Opel Майкл Лошеллер вголос розмірковує про можливе повернення Манти як електричного автомобіля. Відгуки про дослідження Manta GSe ElektroMOD, представлені як рендеринг у березні, були настільки “вражаючими”, що дослідження ринку Opel, безумовно, пройде через потенційну версію серії, передає electrive.com.

Opel опублікував тизер і короткий анонс на “Manta GSe ElektroMOD”, але не показуючи весь автомобіль і навіть не даючи жодних даних про систему електроприводу. В інтерв’ю Business Insider Лохшеллер тепер сказав, що “у його найсміливіших мріях” він не очікував, що відгуки будуть “такими приголомшливими”.

“На даний момент я досі в захваті, тому що ми показали лише кілька перших фотографій цього автомобіля”, – сказав генеральний директор Opel. “Не весь автомобіль. Так, Німеччина, здається, чекає на Манту”.

Однак після цього Lohscheller знову дещо пом’якшив сподівання на виробничу модель. “Незабаром ми правильно представимо машину. Ми, безумовно, пройдемо це під час дослідження ринку”, – сказав він. “І тоді ми відповімо на запитання: Нова Манта, так чи ні?”

Менеджери в Рюссельсхаймі добре знають привабливість, яку мала б нова редакція культового Opel – навіть якщо це можливо лише у Німеччині. “Нам довелося б взяти позитивний образ Манти з собою, але тоді, звичайно, перенести його в майбутнє”, – вказує Лошеллер. “В контексті електромобільності, звичайно, це було б чудово”.

Раніше Opel неодноразово демонстрував концептуальні дослідження, натхненні відомими моделями минулого – наприклад, на IAA 2013 року, концепт Opel Monza з паливною батареєю та трициліндровим двигуном на природному газі як розширювач діапазону. У 2016 році Opel показав GT Concept, натхненний спортивним автомобілем 1960-х. Хоча деякі елементи дизайну таких досліджень перетворили його на пізніші серії, концептуальні автомобілі з посиланнями на власну історію досі залишаються разовими – хоча і досі під егідою General Motors.