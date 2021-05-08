Зловживання антибіотиками серйозно шкодить зубам

Вживання антибіотиків без потреби завдає серйозної шкоди не тільки загальному стану здоров’я, але і зубам.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на CNN Türk, який цитує доктора наук, лікаря-пародонтолог Сулейман Емре Меше.

«Антибіотики, які використовуються без потреби, можуть спричиняти негативний вплив на зуби, ясна та тканини рота. Наприклад, використання антибіотиків групи тетрациклінової групи у дітей може спричинити появу коричневих ліній в емалі постійних зубів. Це стосується також вживання цих препаратів вагітними», – заявив учений.

Деякі антибіотики викликають сухість у роті, впливаючи на швидкість виділення та кількість слини. Виразки у роті, пов’язані із сухістю у роті та потрісканими губами, є наслідком вживання антибіотиків без потреби.

«Найбільшою помилкою в суспільстві є використання антибіотиків при лікуванні вірусних інфекційних захворювань, таких як грип та застуда. Найбільшою небезпекою невідповідного та несвідомого вживання антибіотиків є стійкість бактерій до антибіотиків», – сказав лікар.

Він підкреслив, що резистентність до антибіотиків робить лікування виліковної пневмонії, туберкульозу чи інших бактеріальних інфекцій важким, а часом і неможливим. Також антибіотики знищують корисні бактерії в нашому організмі, а також можуть викликати алергічні реакції у гіперчутливих людей і навіть загрожувати життю.

Як повідомлялось, Україна має намір у цьому році запровадити продаж антибіотиків в аптеках лише за рецептами.