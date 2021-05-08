Microsoft знову відклала випуск принципово нової Windows 10X

Компанія Microsoft відклала на невизначений випуск своєї принципово нової операційної системи Windows 10X. Ця цікава розробка Microsoft відкладається вже далеко не в перший раз і тепер її доля невизначена. Як повідомив Бред Самс (Brad Sams) з Petri, з посиланням на «знайомі з планами компанії» джерела, в 2021 році на реліз Windows 10X годі й сподіватися. Більш того, ця операційна система, як ми її знаємо зараз, може ніколи не з’явитися на полицях магазинів.

Microsoft перенесла всі свої ресурси на розробку наступного великого оновлення Windows 10 – версії Windows 10 21H2, також відомої під кодовою назвою Sun Valley. Незважаючи на те, що Windows 10X в найближчому часі ми не побачимо, напрацювання з неї не пропадуть – деякі з особливостей інтерфейсу і технологій будуть реалізовані в майбутніх оновленнях «традиційної» Windows 10.

Нагадаємо, платформа Windows 10X спочатку повинна була вийти в фінальну стадію RTM (Release To Manufacturers) восени 2020 року. Однак потім реліз Windows 10X перенесли і вже влітку 2020 року повідомлялося, що ми не побачимо цієї платформи до квітня-травня 2021 року. Спочатку очікувалося дебют версії Windows 10X для пристроїв з одним екраном, а версія Windows 10X для пристроїв з двома екранами повинна була стати доступна пізніше.