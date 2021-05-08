Tesla розробляє платформу даних для власників автомобілів у Китаї

Американський виробник електромобілів Tesla заявив, що розробляє платформу для власників автомобілів в Китаї, яка дозволить їм отримувати доступ до даних, що генеруються їхніми автомобілями.

Як повідомляє Reuters, автовиробник запланував запустити платформу даних вже цього року.

Це вперше, коли автовиробник оголосив про плани надати клієнтам доступ до даних про автомобілі в Китаї, найбільшому автомобільному ринку у світі.

За останні роки автовиробники оснащують дедалі більше автомобілів камерами і датчиками для зйомки навколишнього простору. Контроль використання, відправки та зберігання цих зображень є швидкозростаючою проблемою для галузі і регулюючих органів у всьому світі.

Нагадаємо: у березні влада Китаю, провівши випробування, з’ясувала, що оптичні сенсори електромобілів Tesla здатні передавати зображення. Вони побоюються, що вони будуть передаватися в США, можливо, разом з геолокацією, особистою інформацією водія та номерами телефонів, синхронізованих з автомобілем.

Після заборони в’їзду автомобілів Tesla на територію житлових комплексів для військовослужбовців Ілон Маск заявив, що його компанія закриється, якщо її автомобілі будуть використовуватися для шпигунства.

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