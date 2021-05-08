Головний міф про високий рівень холестерину у крові розвіяний лікарями

Коли людина споживає багаті холестерином продукти, наше тіло до певного моменту здатне компенсувати це, знижуючи рівень вироблення цієї речовини.

Холестерин, який люди отримують через їжу, насправді не такий небезпечний для організму, як багато хто вважає. Ймовірність розвитку серцево-судинних захворювань різко підвищують інші речовини — насичені жири.

Як пише CNN, із недавнього часу Міністерство сільського господарства США перестало у своїх рекомендаціях вказувати допустимі обсяги споживання багатих холестерином продуктів. Аналіз, проведений Американською асоціацією серця, не показав взаємозв’язку між рівнем споживання холестерину та кардіоваскулярним ризиком, тобто ймовірністю якогось серйозного ускладнення в серцево-судинній системі або навіть смерті.

«Насичені жири більшою мірою відповідальні за підвищення рівня холестерину у крові, ніж споживаний із їжею холестерин», — заявив CNN доктор Стівен Девріс (Stephen Devries), виконавчий директор Інституту Геплса (Gaples Institute).

Він пояснив, що велика частина холестерину, що надходить у кров, виробляється у самому організмі. Коли людина споживає багаті холестерином продукти, наше тіло до певного моменту здатне компенсувати це, знижуючи рівень вироблення цієї речовини.

Насичені жири ж якраз призводять до того, що приписують холестерину: закупорювання судин, порушення кровопостачання серця і мозку, підвищення ризику інфаркту й інсульту. Насичених жирів багато у пальмовій олії, свинині, яловичині, молочних продуктах.