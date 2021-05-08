Ольга Сумська показала рідкісні фото зі свого весілля

Відома українська актриса Ольга Сумська відзначила 25-ту річницю з дня весілля зі своїм чоловіком Віталієм Борисюком – так зване срібне весілля. З такої нагоди артистка вирішила поділитися рідкісними архівними фото з дня їхнього одруження. Повідомляє «РБК-Україна».

Фото з урочистості 6 травня 1996 року Сумська розмістила на своїй офіційній сторінці в Instagram.

Так, в той день Ольга була в короткій білій сукні, короткій фаті і білих туфлях. Поверх сукні вона одягла довгий білий піджак, а на руки – рукавички.

Її чоловік Віталій позував у костюмі пісочного кольору, коричневих туфлях і краватці золотого відтінку.

Артистка показала їх фотосесію на тлі пам’ятника засновникам Києва, а також кадри з РАГСу.

“25 років як один день! 6 травня 1996 ми з Віталієм сказали один одному “так”! Як швидко пролетів час… Почуття тільки зміцнилися, а спогади розбурхують душу… Дай Бог сил і натхнення, коханий, на довгі роки! Люблю! Дякую за романтичні подарунки!”- зізналася у своїх почуттях Ольга.