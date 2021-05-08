Назвали топ-5 добротних і доступних кросоверів, які не вдарять по кишені

Кросовер – підкорювач доріг і ландшафтів! Сьогодні даний клас автомобілів є одним з найпопулярніших, а тому і затребуваний на ринку. У наявному асортименті можна знайти десятки відмінних автомобілів з різних країн. На жаль, далеко не всі кросовери однаково доступні. Знайти прийнятне поєднання параметрів ціна-якість може бути зовсім не просто. Проте сьогоднішній ринок все-таки може запропонувати кілька доступних кросоверів, які точно не назвеш «відром з гайками».

1. Kia Soul

Серед обраної п’ятірки кросоверів у Soul буде найменший дорожній просвіт – 175 мм, а також найскромніший багажник – 354 літри. З боку машина не дуже-то схожа на кросовер, але класифікується виробником вона саме так. У рух машину приводить двигун на 1.6-літра з віддачею 123 к.с. Коробка – 5-ступінчастий “автомат”. У базовій комплектації отримує сталеві колеса R16. У машини є кондиціонер і непоганий набір користувальницької електроніки.

2. Renault Kaptur

Непоганий кросовер від відомого виробника. Дорожній просвіт автомобіля становить 205 мм. Місткість багажника досягає 387 літрів. Серед інших машин рейтингу, Kaptur не виділяється ні пропонованим шасі, ні двигуном. У рух машина приводиться 1.6-літровим агрегатом на 114 к.с. Коробка передач – автоматична. У базову комплектацію входить ключ-карта, легкосплавні диски, кондиціонер, кнопковий пуск двигуна.

3. Hyundai Creta

Даний автомобіль добре відомий нашим співвітчизникам. Дорожній просвіт у Creta становить 190 мм. Машина має непоганий обсяг багажника – 405 літрів. У базовій комплектації машина оснащується 1.6-літровим 123-сильним мотором з 6-ступінчастою механічною коробкою передач. Є кондиціонер і обігрів дзеркал. Непоганий набір стокової електроніки. Машина програє по габаритах більшості учасників рейтингу, але все ще залишається компактною.

4. Chery Tiggo

Ще один непоганий варіант для розгляду. Базова комплектація Tiggo помітно краще, ніж у більшості конкурентів, наприклад у нього всі склопідйомники мають електричний привід, є підігрів сидінь, багатший і набір електроніки. Дорожній просвіт у машини дорівнює 190 мм. Працює автомобіль на 1.5-літровому агрегаті потужністю 113 к.с. Коробка передач – автоматична. Обсяг багажника становить 340 мм. Автомобіль має непогані габарити для міста.

5. Renault Duster

Автомобіль, який зайвих рекомендацій не потребує. У базовій комплектації автомобіль отримує 1.6-літровий 114-сильний мотор і 5-ступінчасту механічну коробку передач. Дорожній просвіт – 210 мм. Габарити одні з кращих в своєму класі. Обсяг багажника також радує – 428 літрів.