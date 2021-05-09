Хлопець зробив пропозицію дівчині, заховавши обручку у фастфуд: бурхлива реакція

Австралієць запропонував своїй дівчині вийти за нього заміж досить оригінальним способом, який оцінять далеко не всі. Для цього він лише зробив замовлення у відомій мережі ресторанів швидкого харчування – і реакція дівчина не змусила себе чекати.

: TikTok

Відео, яке користувач TikTok під ніком higbogg виклав на своїй сторінці, переглянули майже 15 мільйонів разів! На ньому закохана пара влаштувала пікнік, прихопивши з собою кілька пакунків з KFC. Дівчина тільки взяла до рук булочку, як хлопець запропонував її сфотографувати на пам’ять. Кохана й не здогадувалась, який сюрприз на неї чекає.

Розламавши бісквіт навпіл, замість начинки вона побачила несподівану знахідку – обручку. Дівчина неабияк здивувалась, її реакція була просто шаленою. Дівчина явно не очікувала такого повороту події, вона почала пищати і кричати до свого коханого: “Ти що, жартуєш наді мною? Ти жартуєш?”.

Реакція дівчини на пропозицію / Фото TikTok higbogg

Хлопець запитав “Ти вийдеш за мене?”, очікуючи позитивної відповіді. Проте дівчина продовжувала вражено запитувати: “Ти жартуєш?”. Відразу й не зрозуміло, чи вона настільки радіє такому сюрпризу, чи оригінальна пропозиція у вигляді булочки з KFC стала для неї скоріше неприємною несподіванкою.

Ось те саме відео, яке швидко стало вірусним через таку неоднозначну реакцію дівчини:

Більшості користувачів така незвичайна пропозиція сподобалась:

Це найщиріша реакція на пропозицію, яку я бачив.

KFC повинен зробити з цього рекламний ролик.

Уявіть, якби вам зробили пропозицію зі шматком хліба.

Якщо KFC не влаштує їхнього весілля, я збожеволію.

Вже в наступному відео дівчина показала руку з обручкою, а отже, вона все ж погодилась на пропозицію свого коханого. Хлопець підписав відео: “Я ніколи не думав, що пропонуватиму дівчині своїй мрії вийти за мене заміж з бісквітом з KFC.”

Дівчина погодилась на пропозицію / Фото TikTok higbogg