У Києві розцвіли більше 700 тисяч квітів: коли і де можна побачити неймовірну красу (фото)

Напередодні вихідних у столиці України відкрили масштабну виставку тюльпанів.

Помилуватися неймовірними квітами в Києві можна на “Співочому полі”. Виставка стала вже одинадцятою. Про це повідомив заступник керівника Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв.

Відомо, що на території ландшафтного парку висадили понад тридцяти сортів тюльпанів. Загалом налічується більше 700 тисяч квітів.

Які квіти можна побачити на “Співочому полі”:

тюльпани;

крокуси;

нарциси;

мускарі.

Жителі та гості Києва зможуть відвідати виставку до 23 травня. Українців закликали не забувати про заходи карантину. До оформлення квітів залучили майже дві сотні працівників.