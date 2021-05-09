Samsung, Apple та Xiaomi стали найбільшими постачальниками смартфонів у світі

Згідно з квартальною статистикою, оприлюдненою International Data Corporation (IDC) у трійку лідерів на світовому ринку смартфонів “увірвалася” компанія Xiaomi. Щодо самої галузі, то вона відчутно пішла вгору після торішнього спаду, обумовленого пандемією і економічними труднощами.
Поставки смартфонів у період з січня по березень включно склали 345,5 мільйонів штук. Це на 25,5% більше у порівнянні з торішнім результатом, коли відвантаження дорівнювали 275,2 мільйонів одиниць. Іншими словами, продажі підскочили на чверть.
П’ятірка лідерів на ринку смартфонів:
- Найбільшим постачальником смартфонів стала компанія Samsung з часткою 21,8%.
- На другому місці розташовується Apple, яка контролює приблизно 16,0% глобального ринку.
- На третє місце вирвалася компанія Xiaomi, яка показала результат в 14,1%.
- Далі йдуть ще два китайські розробники: OPPO і Vivo з частками 10,8% і 10,1% відповідно.
Фото: IDC
Відзначається також, що одним з ключових чинників зростання світового ринку смартфонів в даний час є технологія 5G.
Тим часом індустрія отримала новий потужний удар – все через нестачу чіпів, спричинену дефіцитом напівпровідників. Через цю проблему страждають також інші галузі, вона торкнулася навіть виробників електромобілів.