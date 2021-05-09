Старий 50-річний американський автомобіль піде з молотка за ціною двох Bugatti

У США на аукціон Mecum виставили легендарний масл-кар Plymouth Hemi Cuda 1971 року. За кабріолет планують виручити від 5,75 до 6,5 млн. доларів – як за два Bugatti Chiron.

Plymouth Cuda з V8 Hemi – найрідкісніший і найдорожчий американський масл-кар. За нього нерідко віддають мільйони доларів. Особливо цінуються кабріолети 1971 року народження, адже їх випустили всього 12 одиниць.

Втім, саме цей автомобіль особливий, адже це єдиний європейський Plymouth Hemi Cuda. Купив його житель Франції і там навіть спідометр розмічений в кілометрах в годину, а не в милях. До того ж, за півстоліття пробіг склав всього 98 500 км. Звідси і така висока (навіть за мірками Hemi Cuda) вартість.

Семилітровий Hemi Равіван 425 к. с. і володіє значним крутним моментом в 665 Нм. З 4-ступінчастою МКПП розгін до сотні займає 6,5 с, а чверть милі кабріолет проїжджає за 13,1 с. А максимальна швидкість складає близько 240 км / год.

Комплектація Plymouth Cuda включає самоблок, обробку салону деревом, спортивні крісла з електроприводом і особливі 15-дюймові диски.