На Київщині посадовець ОТГ намагався незаконно передати сільгоспземлі у приватну власність

СБУ викрила та задокументувала протиправну діяльність голови однієї з об’єднаних територіальних громад Київщини. Через депутата районної ради та посередника голова ОТГ намагався отримати шахрайським шляхом 2,6 млн грн.

Про це інформує Служба безпеки України.

«У ході досудового слідства встановлено, що посадовці незаконно отримали 1,5 га земель пайового фонду. Потім, вимагаючи гроші, вони намагалися передати ці ділянки у приватну власність — під особисте селянське господарство», — йдеться в повідомленні.

Зауважимо, що правоохоронці затримали усіх фігурантів одразу після передачі через посередника чергового траншу — 800 тисяч гривень.

: Agravery.com