Вчені: Вживання омега-3 жирних кислот здатне профілактувати розвиток астми

Астми можна уникнути, вживаючи омега-3 жирні кислоти.

Вчені виявили, що вживання омега-3 жирних кислот здатне профілактувати розвиток астми. Астми можна уникнути, вживаючи омега-3 жирні кислоти.

Нові дослідження показують, що більш високе споживання довголанцюгових омега-3 жирних кислот у дитячому віці може знизити ризик розвитку подальшої астми, але тільки у дітей, що несуть загальний варіант гена. Дослідження, проведене під керівництвом лондонського Університету Королеви Марії, проводиться у співпраці з Університетом Брістоля і Університетом Саутгемптона (Великобританія), а також Каролінським інститутом (Швеція), інформує Ukr.Media.

Старший автор, професор Сейф Шахін з лондонського Університету Королеви Марії, сказав:

«Астма — найпоширеніше хронічне захворювання у дитячому віці, і у цей час ми не знаємо, як його запобігти. Можливо, що погане харчування може збільшити ризик розвитку астми, але досі більшість досліджень проводили «snap-shots», співставляючи дієту і астму протягом короткого періоду часу. Замість цього ми досліджували дієту, а потім спостерігали за дітьми протягом багатьох років, щоб побачити, у кого розвинулася астма, а у кого ні. Хоча ми не можемо впевнено сказати, що вживання більшої кількості риби запобіжить астму у дітей, ґрунтуючись на наших висновках, проте було б розумно для деяких дітей споживати більше риби, оскільки у цей час мало хто дотримується рекомендованого споживання.»

Риба є предметом для досліджень, оскільки вона є багатим джерелом довголанцюгових омега-3 жирних кислот, ейкозапентаєнової кислоти (ЕПК) і докозагексаєнової кислоти (ДГК), які мають протизапальні властивості.

Дослідження, опубліковане у Європейському респіраторному журналі, використовувало дані великої британської когорти дітей, народжених у 90-х роках, від матерів, які були вагітні на початку 1990-х років і відтоді стежили за своїм потомством. Вони проаналізували зв’язок між споживанням ЕПК і ДГК з риби у віці 7 років (оцінений за опитувальниками частоти вживання їжі) і частотою нових випадків діагностованої лікарем астми у віці 11-14 років.

Споживання довголанцюгових омега-3 з риби не було пов’язане з астмою у цілому у когорті (4543 людини). Однак, команда більш детально вивчила дітей з певним генетичним складом. Більше половини дітей носили загальний варіант у гені жирнокислотної десатурази (FADS), який пов’язаний з більш низьким рівнем довголанцюгових омега-3 жирних кислот у крові. У цих дітей більш високе споживання довголанцюгових омега-3 жирних кислот було пов’язане з більш низьким ризиком розвитку астми — майже на 51 % нижчим.

Наступний крок полягає у тому, щоб побачити, чи пов’язане більш високе споживання також з більш низьким ризиком загострень у дітей, у яких вже є астма.

: aspekty.net