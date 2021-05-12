Вагітна Катя Осадча показала яскравий літній образ на відпочинку в Туреччині

Українська телеведуча Катя Осадча насолоджується весняною відпусткою в Туреччині. Саме там зірка оголосила про третю вагітність і тепер вже не приховує свого животика, демонструючи красиві образи. Для водної прогулянки на яхті знаменитість обрала жовту сорочку та рожеві шорти.

У Туреччину Катерина взяла із собою яскравий літній одяг, який всіляко комбінує, та показує стильні варіанти образів для відпустки.

Яскравий look Каті Осадчої в Туреччині

Зіркова матуся для прогулянки на яхті обрала вбрання, у якому вже позувала на камеру. Катя поєднала лляну жовту сорочку та рожеві шорти. На фото Осадча зображена босоніж на тлі неймовірно красивого краєвиду.

Літній look народна улюблениця доповнила солом’яним капелюхом. Волосся вона зібрала у хвіст ззаду, а на обличчя не наносила косметику. Катя похизувалася натуральною красою та золотистою засмагою.

Мандрівка без фільтрів. Канікули закінчуються, але вражень на цілий рік,

– написала зірка під фото.

: showbiz.24tv.ua