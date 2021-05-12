Нетаньяху: «ХАМАС получит удары, которые он не ждал»

Израильский премьер пообещал усилить удары по сектору Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал организации ХАМАС нанести удары, которых «они не ждали». Об этом сообщает израильский сайт newsru.co.il.

«ХАМАС получит удары, которых он не ждал, поэтому это потребует терпения и готовности граждан идти на определенные жертвы», — заявил премьер-министр.

Также Нетаньяху призвал израильтян выполнять предписания Службы тыла.

«Эти распоряжения спасают жизнь, их необходимо неукоснительно выполнять», — добавил политик.

До этого высокопоставленный представитель палестинского исламского движения сопротивления ХАМАС Фатхи Хаммад призвал палестинцев, находящихся в Иерусалиме, убивать евреев.