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Банк Ахметова получил за квартал миллиардную прибыль

12.05.2021

Самыми прибыльными украинскими банками по итогам первого квартала 2021 года были государственный ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль австрийской группы Raiffeisen Bank International и ПУМБ олигарха Рината Ахметова.

Об этом  пишет НВ-Бизнес со ссылкой на данные, которые опубликовал Национальный банк Украины (НБУ).

Десятка самых прибыльных банков выглядит так:

ПриватБанк (2,38 млрд грн);

Райффайзен Банк Аваль (1,09 млрд грн);

ПУМБ (1 млрд грн);

Альфа-Банк (977,9 млн грн);

Универсал Банк (867,4 млн грн);

ОТП Банк (639,3 млн грн);

Сбербанк (454,7 млн грн);

Ситибанк (376,8 млн грн);

Креди Агриколь Банк (339,6 млн грн).

Укрэксимбанк (324,9 млн грн).

По состоянию на 1 апреля 2021 года из 73 платежеспособных банков 66 банков были прибыльными.

Убытки получили семь банков на общую сумму 0,1 млрд грн:

Правэкс Банк (-56 млн грн);

БТА Банк (-11,6 млн грн);

Украинский банк реконструкции и развития (-9,6 млн грн);

АП Банк (-6,9 млн грн);

Альпари Банк (-5,8 млн грн);

Юнекс Банк (-3,1 млн грн);

Расчетный центр (-0,8 млн грн).

Всего в январе — марте 2021 года украинские банки получили 10,9 млрд грн чистой прибыли. Это на 32% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда банковский сектор заработал более 16 млрд грн, но существенно больше, чем в предыдущем квартале, когда чистый финансовый результат банков составил 2,1 млрд грн.

«Основным фактором, который сдерживал рост прибыльности сектора в первом квартале, были изменения справедливой стоимости ценных бумаг. Совокупный результат от операций купли-продажи и переоценки был „минус“ 5,1 млрд грн по сравнению с положительным результатом в 7,7 млрд грн в первом квартале 2020 года. В то же время объемы сформированных банками резервов под ожидаемые убытки в январе-марте уменьшились на 58,3% год к году до 2 млрд грн. Для сравнения в 2020 году банки за аналогичный период сформировали резервы на 4,7 млрд грн», — объясняли в Нацбанке.

Чистый процентный доход в годовом измерении вырос на 21,9% по сравнению с 6,8% год к году в прошлом году. Рост безналичных операций позволил увеличить чистый комиссионный доход за январь-март на 15,1% год к году, за аналогичный период 2020 года он вырос на 7,9% год к году. Объемы чистых процентных и комиссионных доходов сегодня являются достаточными для покрытия административных расходов большинства банков.

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В НБУ подчеркнули, что прибыль сектора стала менее концентрированной: пять самых прибыльных банков сформировали 57% прибыли по сравнению с 83% по итогам 2020 года.

 

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