Бесогону выделили деньги на реставрацию захваченного им театра

Никита Сергеевич Михалков, он же Бесогон, Шарфик и Барин, предприимчивый человек и хваткий на деньги человек в последние годы ведет себя как настоящий хозяин жизни, которому все дозволено.

Выбив у мэрии Москвы реставрацию трехэтажного Театра киноактера, который в полном смысле слова захватил чуть ли не рейдерским путем, расположил там свою Академию. В этом же здании на первом этаже разместились дорогие рестораны друзей Никиты Сергеевича. Правда, средства от аренды помещений попадали в бюджет театра малыми крохами, поскольку режиссер привык распоряжаться ими сам.

По мнению самого Михалкова, реставрация Театра киноактера за 4,5 млрд рублей станет настоящим подарком столице. Причем отделку, предметы искусства, которые будут украшать здание снаружи и внутри, он продумал сам. Здесь будет много мрамора, панели из дымчатого эвкалипта по 150 тыс. рублей за один квадратный метр, не уступают по роскоши предметы искусства. Видимо, его не смущает, что всего три года назад он освоил бюджетные средства, которые были выделены на ремонт театра. Кстати, на период ремонта хозяин выгнал всех актеров.

Привыкший обирать российских правообладателей, он захватывал санатории для нуждающегося “Союза Кинематографистов”, избавив себя от приличных людей, “чтобы не мешали работать”. Компании, принадлежащие Михалкову, записаны на офшоры, там же оседают средства для дальнейшей безбедной жизни патриота.

Глава СК Александр Бастрыкин – закадычный друг Никиты Сергеевича. Часто Михалков обращается к начальнику Следственного комитета с просьбой закрывать уголовные дела в отношении своих друзей и партнеров. В связи с этим, можно вспомнить историю бывшего сенатора Глеба Фетисова, обвиняемого в хищении средств финансово-кредитной организации “Мой банк”, которого от наказания отмазал режиссер. Таким же образом был выведен из уголовного дела партнер Михалкова по винодельческому бизнесу Константин Тувыкин. Что помешало открыть патриотам винодельни в России, а не в итальянской Тоскане? Скорее всего, там и осядет господин Михалков. Только это произойдет, когда бюджетные деньги, которые он постоянно выбивает на собственные нужды, закончатся.