Безос продал акции Amazon на $2,5 млрд

Основатель Amazon Джефф Безос на этой неделе продал около 739 тысяч акций компании на общую сумму около 2,5 млрд долларов.

Об этом пишет сообщения Bloomberg со ссылкой на данные Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

“Это первая большая продажа акций Безосом в этом году. Согласно отдельной заявке, он планирует продать еще 2 миллиона акций”, – пишет агентство.

Безос – самый богатый человек мира – продолжает удерживать более 10% акций Amazon, это основной источник его состояния в 191,3 млрд долл (по данным Bloomberg Billionaires Index).

Агентство добавляет, что привлеченные средства пойдут на развитие аэрокосмической компании Blue Origin.