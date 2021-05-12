Воеводин уходит

Украинский энергосектор может покинуть крупнейшая российская группа

В последний день апреля ДТЭК разместила на собственном сайте сообщение о приобретении минортарного пакета акций ЧАО «Кировоградоблэнерго».

«Группа продолжает развивать бизнес по распределению электроэнергии. Компания оценивает его как перспективный и важный для трансформации энергетического рынка Украины. ООО «ДТЭК Сети» заключил договор купли-продажи 24,5% «Кировоградоблэнерго». «ДТЭК Сети» рассматривает возможность приобретения контрольного пакета акций ЧАО «Кировоградоблэнерго» по согласованию соответствующей сделки Антимонопольным комитетом Украины», – говорится в уведомлении.

На фото – Ринат Ахметов

К осуществленной операции у Рината Ахметова относятся так, будто это рядовое событие. Там говорят, что на лицензионной территории нового актива «ДТЭК» займется «повышением надежности электроснабжения, снижением уровня потерь и повышением качества обслуживания клиентов г. Кропивницкого и Кировоградской области».

Но приобретение любого облэнерго в стране, включая «Кировоград», не может быть будничным событием по умолчанию.

Почему? Главным образом, из-за значимости компаний такого типа. Ведь облэнерго владеет электросетями целого конкретного региона, и если речь идет о смене его собственника, то это фактически нужно воспринимать как смену хозяина всего энергокомплекса в регионе.

В случае с «Кировоградоблэнерго» речь идет о смене хозяина энергокомплекса в Кировоградской области. Теперь там будет заправлять глава группы «ДТЭК» Ринат Ахметов. Таким образом, он приходит на смену российским бизнесменам Михаилу Воеводину, Евгению Гинеру, Сергею Шаповалову и Александру Бабакову. Именно в собственности структур, близких этой четверке, до последнего времени находилось 96,7% «Кировоградоблэнерго».

Отечественные участники энергорынка знают Воеводина, Гинера, Шаповалова и Бабакова как группу «Лужники», которая в период президентства Виктора Ющенко пережила своеобразный ребрендинг, трансформировавшись из полулегальной в официальную структуру VS Energy. Если не принимать во внимание «Кировоградоблэнерго», судьба которого уже предрешена, VS Energy пока еще остается собственником 96,5% акций «Херсоноблэнерго», 95,9% «Черновцыоблэнерго», и 95,3% «Житомироблэнерго». Но источники «ОЛИГАРХА» говорят, что в недалекой перспективе и эти активы могут перейти под контроль империи самого богатого украинца.

Кроме информации «на словах» есть несколько фактов, косвенно подтверждающих планируемую гигантскую сделку.

Во-первых, два года назад «ДТЭК» купил у VS Energy две энергокомпаниии – «Киевоблэнерго» и «Одессаоблэнерго». В портфеле активов «лужниковских» это были лучшие из имеющихся у них облэнерго, и если тогда они решили продать «десерт», то логично, что им незачем держаться за «постное блюдо».

На фото – Михаил Воеводин

Во-вторых, в начале этого года VS Energy открыл кампанию по скупке акций «Кировоград», «Херсон», «Черновцы», и «Житомироблэнерго» у миноритариев. Таким образом, команда Михаила Воеводина нацелилась на сосредоточение в своих руках 100% уставных капталов перечисленных энергокомпаний, что повышает их стоимость при перепродаже так называемому стратегическому инвестору.

В-третьих, как упоминалось выше, VS Energy это российская группа, а капитал с родины Владимира Путина, развязавшего войну на Донбассе, украинская власть не балует.

Что касается самого стратегического инвестора, группы «ДТЭК», то для нее всецелое поглощение империи Воеводина тоже логично. Ведь по итогам этой сделки Ринат Ахметов еще сильнее упрочит свои позиции в секторе энергетической дистрибуции Украины. И что самое главное – станет главным бенефициаром новой для Украины системы цен на электроэнергию, более известной как RAB-тарифы, которая резко увеличивает доходность владельцев облэнерго.

oligarh.media