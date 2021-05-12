Адвокат получил письмо от убитого на охоте начальника УФСИН по Забайкалью

Адвокат и правозащитник Виталий Черкасов получил письмо от начальника Управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по Забайкальскому краю Евгения Шихова, которого застрелили на охоте. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

Трагедия произошла 24 апреля, однако Черкасов получил письмо, датируемое 27 апреля. Документ якобы подписан самим погибшим. В письме содержится информация о проверке в исправительной колонии (ИК-7) и отсутствии нарушений в ходе этих мероприятий со стороны сотрудников тюремного ведомства.

По мнению адвоката, письмо могло стать последствием фабрикации или ошибок.

Между тем, как сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе УФСИН России по Забайкальскому краю, документ за подписью Евгения Шихова прошел регистрацию 27 апреля, однако, подписана бумага была ранее, еще до преступления.

Генерала Евгения Шихова убили на территории охотничьего кордона возле поселка Урульга Карымского района. Обвиняемого в преступлении подсобного рабочего Николая Макарова арестовали до 24 июня. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник решил расстрелять мужчину — он был уверен, что Шихов хочет напасть на него.