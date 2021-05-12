Онищенко поддержал возвращение смертной казни после стрельбы в казанской школе

Смертная казнь должна быть возращена после массового убийства в казанской школе. Об этом заявил академик Российской академии наук, профессор, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, комментируя инициативу депутата Сергея Миронова.

Его слова передает радиостанция «Комсомольская правда».

«Смертная казнь должна быть. Человек — хищник. Возьмите те же Соединенные Штаты, которые мы чуть ли не боготворим, у них же смертная казнь не отменена», — заявил он.

Ранее лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что угроза смертной казни может остановить потенциальных преступников.

Стрельба в школе №175 на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая. Изначально сообщалось, что в нападении участвовали два человека, однако позже Национальный антитеррористический комитет (НАК) опроверг эту информацию. В результате, по последним данным, погибли девять человек, в том числе семь детей. Более 20 человек пострадали.

Стрелявший 19-летний студент Ильназ Галявиев начал готовить атаку на учебное заведение с февраля, для чего приобрел в Йошкар-Оле огнестрельное оружие и создал Telegram-канал, где писал о своих намерениях.