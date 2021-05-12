Мишустин 40 раз упомянул Путина в докладе о деятельности правительства

Премьер-министр Михаил Мишустин 40 раз упомянул президента России Владимира Путина в своем докладе о деятельности правительства в 2020 году. Расшифровка его выступления опубликована на сайте правительства.

Мишустин в своей речи 38 раз произнес слово «президент» и два раз упомянул Путина в качестве «главы государства». В частности, он напомнил о внесении поправок в Конституцию, предложенных Путиным. «Глава государства определил приоритеты нашей работы. Это забота о семьях и детях, развитие экономики и создание возможностей для бизнеса», — сказал премьер.

Кроме того, Мишустин отметил, что именно по инициативе президента правительство предусмотрело специальные выплаты для медработников в период пандемии коронавируса. По словам главы правительства, в России «приступили к созданию мощного «санитарного щита», о котором президент говорил в послании».

Также премьер отметил, что в проекте нового бюджета будут заложены параметры для реализации важных социально-экономических инициатив, обозначенных в послании президента Федеральному собранию. «Они позволят сделать жизнь людей лучше, а экономику страны — сильнее», — сказал Мишустин.

Премьер упомянул и о таких инициативах Путина, как увеличение числа бюджетных мест в российских вузах, введение программы туристического кешбэка за поездки по России и продление программы материнского капитала.