Сына основателя Билайна заочно арестовали за бойню в Москве

Лидеру коптевской ОПГ Сергею Зимину припомнили лихие 90-е

Как стало известно Rucriminal.info, Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство ГСУ СКР по Москве о заочном аресте Сергея Зимина- сына основателя компании «Вымпелком» (Билайн) Дмитрия Зимина. По версии следствия, Сергей в 90-е годы был лидером коптевской ОПГ по кличке Зема и причастен к заказным убийствам. Конкретно ему инкриминируют расправу над тушинским преступным «авторитетом» Вячеславом Степановым в 1998 году. При нападении на Степанова убийца обстрелял проезжавший мимо трамвай и ранил четырех пассажиров. Одна женщина потом скончалась в больнице. С 1998 года Зимин был подозреваемым по этому делу, объявлен в федеральный розыск, но его заочный арест и международный розыск отсутствовали. Теперь появились. Вскоре материалы на Сергея Зимина передадут в Интерпол.

Родственники Сергея были готовы к такому повороту событий. В марте 2021 года его сын подал заявление об исчезновении Сергея еще в 2000 году. Последний раз его видели в Испании. Жив или нет Сергей Зимин действительно большой вопрос. Источники говорят, что в деле ореховской ОПГ, члены которой часто бывали в Испании, присутствуют показания об убийстве «авторитета» коптевской ОПГ. Его по команде лидеров ореховских (в частности Сергея Буторина, хорошо знакомого с Сергеем) пригласили покататься на яхте.

Во время вояжа задушили, а тело с привязанным грузом сбросили в море. В силу того, что все произошло в другом государстве, тела нет, отрабатывать этот эпизод не стали.

К 1998 году коптевская группировка насчитывала около 250 бойцов и славилась своей дисциплиной. Она делилась на шесть мобильных групп, каждая из которых контролировала свою часть Северного административного округа Москвы.

До 1995 года лидером ОПГ был Александр Наумов. 23 марта 1995 года на Ленинградском шоссе машину «Audi 100», в которой находились Александр Наумов и Юрий Кузьменков по кличке «Мотя», подрезала «ВАЗ-2104» и вынудила остановиться. Как только это произошло, через заднее стекло «четвёрки» неизвестными киллерами был открыт шквальный огонь, в результате которого Наум-старший и Мотя были убиты на месте.

После этого лидером ОПГ стал Василий Наумов. 23 января 1997 года на улице Петровка автомобиль Василия Наумова был обстрелян. Авторитет был убит прямо у здания ГУВД Москвы.

Лидером коптевской группировки после смерти Александра и Василия Наумовых стал Сергей Зимин, проделавший путь от «быка»-боксера до «авторитета». Именно его усилиями, а также усилиями Василия Наумова, касса коптевских была вложена в капитал многочисленных фирм. Также коптевские учредили ряд банков.

В 1995 году сотрудники РУОП Москвы пытались задержать Сергея Зимина (проживал в одном подъезде дома 24 по Фестивальной улице с начальником РУОП Владимиром Рушайло), однако ему удалось скрыться. При обыске его квартиры были изъяты незарегистрированное помповое ружье, а также многочисленные документы и удостоверения, в частности, новое удостоверение старшего лейтенанта ГУВД Московской области на имя Сергея Дмитриевича Зимина, международное удостоверение личности («паспорт человека мира»), большое количество различных финансовых документов (по одному из контрактов проходила сделка на 420 млн. долларов).

Вячеслав Степанов, убийство которого инкриминируют Сергею Зимину, откололся от коптевской «бригады», но связей с ней не утратил. Периодически его можно было видеть в обществе местных «авторитетов», с которыми он решал проблемы своей новой группировки, тушинской

12 января 1998 года Степанов провел в баре «Долина», который, по оперативным данным, контролируется коптевскими бандитами. В начале восьмого вечера он с приятелем Евгением Березиным вышел из бара и направился к стоявшему рядом автомобилю SAAB 9000. Не успели они сделать нескольких шагов, как из темноты раздались первые выстрелы.

Степанов был убит на месте — пули попали ему в грудь. Его приятель побежал через дорогу, в противоположную от киллера сторону. Вслед ему прогремело несколько очередей. Пули попали в трамвай, оказавшийся в зоне огня. Березин не пострадал, зато были ранены четверо пассажиров. Одна из ехавших в трамвае женщин через несколько часов скончалась в больнице.

Выйти на предполагаемых убийц Степанова удалось после того, как были проверены его криминальные связи. Выяснилось, в частности, что в последнее время у него были довольно натянутые отношения с лидерами коптевской ОПГ. Были задержаны боевики коптевской группировки Владимир Бажанов и Роман Громов. Кроме того, прокуратура Северного округа объявила в федеральный розыск Сергея Зимина (Зема). Сам он уехал в Испанию.

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