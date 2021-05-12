Убийца из соседнего двора: кто ответит за бойню в школе Казани

По последним данным, количество погибших в казанской гимназии № 175 достигло 10 человек. Большинство из них — дети. Ещё 21 пострадавший (трое взрослых и 18 детей) находится в больницах города.

МВД Татарстана пока придерживается версии, что убийца — 19-летний Ильназ Галявиев — был один и напал на школу без сообщников. Четыре года назад он окончил эту гимназию и, возможно, пришёл мстить бывшим учителям. Следственный комитет в первую очередь проверяет правомерность получения Галявиевым разрешения на оружие: проходил ли он психиатрическую и наркологическую проверку. У силовиков также есть вопросы к тому, как была организована охрана учебного заведения.

Как теперь уже известно, 19-летний Ильназ Галявиев, вооружённый турецким ружьём Hatsan ESCORT, вышел из дома примерно в девять часов утра. Он живёт буквально в двухстах метрах от гимназии № 175. Судя по записям с камеры видеонаблюдения, он шёл по улице абсолютно спокойно и даже помахал знакомому рукой. Примерно в 9:30 в местное отделение полиции поступил сигнал о стрельбе в гимназии. Первый экипаж прибыл туда через четыре минуты, однако Галявиев к тому времени уже успел натворить дел.

Как выяснилось, полноценной охраны в гимназии не было. На вахте дежурил только пенсионер, которого на свои деньги наняла администрация учебного заведения — Мулланур Мустафин. Он попытался остановить Галявиева, но тот выстрелил в него несколько раз. Затем молодой человек поднялся на третий этаж и направился в класс, где в тот момент шёл урок английского языка у 8 «А». Именно там он и устроил бойню: застрелил четырёх мальчиков, трёх девочек и преподавателя — 26-летнюю Эльвиру Игнатьеву. В коридоре он убил учителя начальных классов 55-летнюю Венеру Айзатову. В школе началась паника. Чтобы спастись, дети начали выпрыгивать из окон. Двое получили тяжёлые травмы. В этот момент в школе прогремел взрыв, от которого вылетели окна.

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Галявиева удалось задержать живым — он сам вышел из гимназии с поднятыми руками. Его доставили в местное отделение полиции, вокруг которого выставили оцепление, чтобы родные погибших детей не смогли прорваться внутрь и устроить самосуд над убийцей. Пока он выглядит неадекватным: кричит матом, что в него вселилось зло, он всех ненавидит, что он отрёкся от матери и отца, что недавно он осознал себя высшим существом. Изначально предполагалось, что у него есть сообщник, однако вскоре МВД Татарстана официально сообщило, что Галявиев действовал один. Лайф выяснил, что по делу о нападении на гимназию правоохранительные органы задержали некоего 41-летнего местного жителя Равиля Мухамедшина. Сейчас с ним работают следователи. Пока не понятно, где именно его задержали и как он мог быть связан с нападением. Также появилась информация, что Галявиев перед нападением заминировал свою квартиру. Сапёры обследовали помещение, но никакой бомбы не нашли.

По последним данным, при нападении пострадал 21 человек — 18 детей и трое взрослых. У большинства из них переломы, резаные раны и огнестрельные ранения различной степени тяжести. Состояние семерых пострадавших оценивается как тяжёлое, одного — крайне тяжёлое. В Татарстан готовы вылететь лучшие врачи страны, чтобы оказать необходимую помощь.

Как уже известно, нападение на гимназию не было спонтанным. За день до трагедии появился телеграм-канал, в котором Галявиев разместил угрожающие сообщения о том, что он готовит акцию по «устранению биомусора». На фото молодой человек в очках и с чёрной маской, скрывающей лицо, с крупной надписью «Бог». Вскоре этот телеграм-канал был заблокирован.

В тихом омуте

Известно, что четыре года назад Галявиев закончил именно эту гимназию и жил вполне обычной жизнью. По некоторым данным, за время учёбы конфликтов с одноклассниками у него не было, никто его не травил. Возможно, он пришёл в гимназию мстить преподавателю английского языка. До последнего времени Галявиев учился на четвёртом курсе ТИСБи. Оперативники навестили престижное учебное заведение и выяснили, что недавно студент был отчислен за академическую неуспеваемость — с начала учебного года он стал пропускать занятия, провалил зачёты и экзамены, после чего его и выгнали. В ТИСБи он ничем не запомнился. Был тихим, безликим, ни с кем не конфликтовал. Всегда был опрятным и спокойным, с уважением относился к сокурсникам и преподавателям. По словам отца, религией он не увлекался и вообще был простым парнем.

Как сообщил Лайфу депутат Госдумы Александр Хинштейн, 28 апреля Галявиев официально получил разрешение на оружие. Как выяснилось, нападение он стал планировать ещё в феврале: он искал в Интернете информацию про снайперские винтовки и взрывчатку. В марте подал в местное подразделение Росгвардии документы на лицензию, а через месяц её получил. Он купил турецкое гладкоствольное ружьё Hatsan ESCORT 2017 года выпуска. Точно таким же оружием пользовался убийца из Керчи Владислав Росляков. Как выяснилось, за оружием Галявиев отправился в Йошкар-Олу. Следователи опросили продавцов и выяснили, что молодой человек долго не мог определиться с маркой оружия и наконец остановил свой выбор на ружье Hatsan.

Правоохранители сейчас выясняют обстоятельства получения Галявиевым лицензии на оружие: где и как он проходил медицинскую комиссию, был ли у психиатра и нарколога, насколько результаты обследования соответствовали действительности. Если выяснится, что врачи выдали справку неправомерно, против них может быть возбуждено уголовное дело.

Официальные представители Росгвардии заявили Лайфу, что пока сами не могут понять, правомерно ли Галявиев получил лицензию на оружие, идёт проверка.

— Сейчас идёт следствие. Всё выясняется, — уточнил представитель ведомства.

По данным Лайфа, психиатр, которая осматривала Галявиева, рассказала следователям, что он не вызвал у неё подозрений. В ином случае она сразу бы отправила его на расширенное медицинское обследование. Каких-либо индивидуальных особенностей она не помнит из-за большого потока клиентов.

На вопросы следствия будет также отвечать и местный участковый. В первую очередь он должен был навестить квартиру Галявиева и выяснить, как тот хранит дома ружьё. По закону оружие должно находиться в специальном металлическом шкафу, чтобы никто из посторонних не получил к нему доступ.

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Галявиев проживал всего лишь в паре сотен метров от гимназии, в панельном доме № 10 по улице Туганлык, что в переводе означает «большие клыки». Высотка была построена в 2002 году, Галявиев зарегистрирован в квартире площадью чуть больше 50 квадратных метров.

По данным Лайфа, до 2014 года квартира была в собственности у города, затем по договору передачи жилого помещения в собственность владельцем стала семья Галявиевых. ⅓ жилья досталась самому Ильназу Галявиеву. Ещё треть — 21-летнему Инсафу Галявиеву, который, вероятно, приходится Ильназу братом. Инсаф учится в Институте международных отношений Высшей школы исторических наук и всемирного культурного наследия Казанского федерального университета.

В первую очередь будут назначены комплексные психолого-психиатрические и наркологические экспертизы, которые должны ответить на вопрос, в каком состоянии в последнее время находился Галявиев, употреблял ли наркотики или другие психоактивные вещества.

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Школа без охраны

Ещё три года назад Управление Росгвардии по РТ резко ужесточило требования для ЧОПов, которые хотели работать в учебных заведениях. Частников обязали иметь лицензию на антитеррористическую охрану, что предполагает выполнение определённых требований по обращению с оружием, соглашение с полицией о совместной охране общественного порядка и соблюдение прочих формальностей. В итоге большинство охранных предприятий отказались от работы с учебными заведениями, а администрациям дали возможность самим выбирать, как охранять учеников.

В Управлении образования Казани Лайфу подтвердили, что учебные заведения самостоятельно занимаются наймом сотрудников, в том числе охраны.

— В школе есть штатная единица сторожа, она может быть вакантна, если человека на эту работу найти не удалось. Точно так же, как не хватает учителей, гардеробщиков и поваров, школа может работать и без сторожа. Директор — административное лицо, в его компетенцию входит наём людей. Если должность вакантна, то на неё просто не выделяется денег, — объяснил собеседник.

Чиновник затруднился ответить на вопрос, насколько остро в школах Казани стоит вопрос с охранниками.

— Общей картины у нас нет. Со стороны управления мы можем только дать рекомендации, — уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, у администрации гимназии № 175 не было денег на полноценную охрану, поэтому директор наняла вахтёра.

По данным «СПАРК-Интерфакс», с 2019 года руководство гимназии № 175 судится с компанией «Ваша безопасность», которая устанавливала и занималась обслуживанием системы контроля и управления допуском, видеонаблюдением в общеобразовательном учреждении. Фирма обвиняла гимназию в неуплате 117 тысяч рублей по договору оказания услуг.

Тем не менее суд не встал на сторону «Вашей безопасности». Причина — нарушение антимонопольного законодательства при заключении договора. Есть выводы других судов, что имел место сговор между этим ООО и Исполнительным комитетом муниципального образования Казани.

До этого в 2015 году с гимназией судилась частная охранная организация «Сфинкс патруль». ЧОП тоже обвиняло образовательное учреждение в неуплате денег за работу. Речь шла о долге в 98 тысяч рублей, включая проценты за просрочку. Судя по судебным документам, пять месяцев охраны обошлись школе в 100 тысяч рублей. Эта организация охраняет учебные и медицинские госучреждения. Например, Казанский государственный институт и городскую поликлинику № 1.

О гимназии № 175, где произошла трагедия, в Интернете есть немало негативных отзывов, касающихся в основном педагогического коллектива во главе с директором.

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12 мая объявлено в Татарстане днём скорби, и во всех школах Казани отменены занятия. По поручению президента республики Рустама Минниханова организованы проверки всех учебных учреждений Татарстана. Также президентом поставлена задача обеспечить в учебных учреждениях повышенные меры безопасности. Школе, семьям погибших и пострадавших оказывается вся необходимая помощь.

life.ru