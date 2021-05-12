Брат помощника или помощник брата?

Пока президент Владимир Путин призывал к деофшоризации и возвращению денег в Россию, родственники его помощника Игоря Левитина сколотили состояние в сотни миллионов долларов и развили бизнес за рубежом при помощи офшорных компаний

Помощник президента России и бывший министр транспорта Игорь Левитин провел на госслужбе больше 16 лет. На посту министра с 2004 по 2012 год он неоднократно становился одним из самых состоятельных членов правительства. А в 2020 году, согласно декларации, получил 43 миллиона рублей — больше любого другого сотрудника президентской администрации.

«Важные истории» обнаружили, что состояние близких родственников Левитина намного больше. По закону они не обязаны публично декларировать свои доходы. Но мы выяснили, что одна только кипрская компания (Quortia Limited), принадлежащая брату помощника президента Леониду Левитину и жене Леонида Неле, несколько лет назад одобрила выплату более 40 миллионов долларов в качестве дивидендов. В целом же стоимость контролировавшихся семьей Левитиных активов достигала по меньшей мере 300 миллионов долларов. И эти активы разнообразны: от транспортных компаний до коттеджных поселков, от московских кофеен и торговых центров до черногорских вилл.

Выходит, что, пока президент Владимир Путин призывал отечественных бизнесменов к деофшоризации и возвращению капиталов в Россию, родственники его помощника развили бизнес в Европе с использованием офшорных компаний.

Проект курорта в Черногории

Поселок Режевичи в Черногории на берегу Адриатического моря назвали так то ли из-за прибрежных «режущих» ветров, то ли из-за реки Режевич, по границе которой первые поселенцы еще в Средневековье разделили между собой местную территорию. Много позже землю здесь «нарезали» себе и некоторые состоятельные россияне.

Так, Леонид Левитин вместе с бывшим финдиректором и совладельцем «Южкузбассугля» Юрием Кушнеровым владеет куском живописного адриатического побережья площадью около трех гектаров. Пока это просто каменистый склон холма, спускающийся прямо к морю. Неподалеку расположилась одна из самых красивых вилл Черногории — она тоже принадлежит Кушнерову.

В конце прошлого года местные власти одобрили возведение на этой земле эксклюзивного пятизвездочного отеля. В прессу попал дизайн-проект будущего курорта, в котором через цепочку кипрских и черногорских компаний есть доля у Леонида и Нели Левитиных, а также у Юрия Кушнерова (доля владения Левитиных в одном из ключевых участников проекта, девелоперской компании Stratex doo, — 36 %, у Кушнерова — 24 %). Предполагается, что, помимо пятиэтажного отеля, здесь появятся ландшафтный парк и 16 вилл с видом на море. В проект планируется вложить 55 миллионов долларов.

Так выглядит участок Левитиных в Черногории

Фото: Дмитрий Великовский / «Важные истории»

А таким они хотели бы его видеть

Фото: vijesti.me

Леонид Левитин и Юрий Кушнеров знакомы давно. Они начали инвестировать в Черногорию больше 15 лет назад. Имя Левитина встречается в «панамском досье», — документах офшорного регистратора Mossack Fonseca, которые после утечки в 2015 году оказались в руках журналистов-расследователей из разных стран. Согласно этим документам, брат советника президента передал Кушнерову права на часть участка в Черногории еще в 2005-м.

Квартиры в Чехии

«Купить недвижимость в Карловых Варах означает вписать свое имя где-то между писателем Гоголем и императором Петром I. <…> Хороший вариант, чтобы поправить здоровье и пообщаться с такими же по рангу, — сообщает один из сайтов по продаже недвижимости в Карловых Варах. — Положение главного центральноевропейского водного курорта обязывает держать цены на жилье на высоком уровне».

«Цены на высоком уровне» Левитиных не смутили. Через кипрскую компанию Quortia Limited и чешскую Tratado Invest Леониду и Неле Левитиным принадлежат сразу три квартиры, а также нежилое помещение и несколько парковочных мест в центре города. Квартиры находятся в смежных домах у подножия Замкового холма на берегу реки Тепла — всего в ста метрах от главных достопримечательностей Карловых Вар. Две квартиры, примерно по 130 квадратных метров каждая, приобретены в 2007 году, третья — еще 90 квадратных метров в соседнем доме — куплена в 2014-м. Согласно «Атласу цен» чешской риелторской компании Reas, общая рыночная стоимость трех этих квартир составляет от 500 до 700 тысяч долларов.

До 2015 года Леонид и Неля Левитины числились и в списке владельцев чешской компании OLS Group, учрежденной в 1999-м. Ей принадлежат еще несколько помещений в тех же домах. Среди изначальных учредителей этой компании значилась также жена Игоря Левитина Наталия. В 2004 году, спустя месяц после назначения мужа министром, Наталия передала свою долю в компании Неле Левитиной.

Помимо этих квартир, о которых в 2017 году писал проект «Муниципальный сканер», мы обнаружили среди активов Левитиных весьма неожиданный объект — дом престарелых в небольшом чешском городке Ченков. Трехэтажное строение площадью 1 760 квадратных метров сдано в эксплуатацию в 2015 году и принимает постояльцев с деменцией и болезнью Альцгеймера. Строительство обошлось не менее чем в 2,5 миллиона евро. Так сказано в отчете компании Welfare Invest sro, которой принадлежит само здание и участок вокруг. Ее конечные бенефициары — Леонид и Неля Левитины.

Два дома Левитиных в центре Карловых Вар (слева)

Фото: stalker80 / Wikimapia

Принадлежащий Левитиным дом престарелых в чешской глубинке

Фото: domovcenkov.cz

Левитины не ответили на вопросы «Важных историй» об их чешской недвижимости.

Недвижимость в России

Самое крупное из девелоперских начинаний Левитиных находится в России. Это жилой комплекс «Александровский», с 2018 года строящийся в получасе езды от Санкт-Петербурга: фактически это новый микрорайон города Пушкина. «Район, в котором европейский комфорт жизни сочетается с традиционной архитектурой золотого века», — говорится на сайте проекта.

Площадь комплекса — 200 гектаров. Чистые активы холдинговой компании «Пушкин», которая владеет его застройщиком, — почти пять миллиардов рублей. Леониду и Неле Левитиной через кипрскую Quortia Limited по крайней мере до 2019 года принадлежало 64 % «Пушкина». Затем эта доля перешла закрытому паевому инвестиционному фонду (ЗПИФ) «Горизонт». Подробнее о том, как ЗПИФы владеют собственностью, — под кнопкой «фактчек» в начале статьи.

ЖК «Александровский» под Санкт-Петербургом

Фото: Google, © 2021 Maxar Technologies

ЖК «Артек» под Москвой

Фото: Анна Козкина / «Важные истории»

Похожий проект был у Левитиных и в Подмосковье, недалеко от Красногорска. В 20 километрах от Москвы, рядом с деревней Козино, расположился жилой комплекс «Артек». Изначально, в середине 2000-х, этот проект носил название «Нахабино Парк». Концепция подразумевала строительство загородного поселка с гигантскими участками для топ-менеджеров крупных компаний. Однако после кризиса 2008–2009 годов проект заморозили, а затем переименовали в «Артек» и переформатировали. Землю порезали на участки поменьше, а вместо особняков стали строить не только коттеджи, но и таунхаусы на несколько семей.

Сегодня жилой комплекс поделен на две части: живописный район «Артек-1» с уже построенными домами и таунхаусами и пока еще пустующая территория «Артека-2», состоящая по большей части из уже раскупленных, но еще не застроенных участков земли. Общая площадь ЖК — 210 гектаров. Участки здесь стоят от двух до 12,7 миллиона рублей.

Застройщик ЖК — фирма «Фокса». Уставной капитал ее материнской компании — «Стройинжиниринг Девелопмент» — более пяти миллиардов рублей. До 2019 года 41 % «Фоксы» (через кипрскую Quortia и несколько российских компаний) принадлежал Леониду и Неле Левитиным. Впоследствии эта доля перешла все в тот же ЗПИФ «Горизонт».

Левитины и их дочь Александра в разное время участвовали еще в нескольких девелоперских проектах. Обнаруженные нами активы можно увидеть на схеме ниже. А чтобы узнать о них больше, нажмите кнопку «фактчек».

Партнеры и бизнес семьи Левитиных

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Откуда деньги?

Леонид Левитин — человек непубличный. О его биографии приходится судить по отрывочным сведениям. И они не вполне объясняют, как именно брату экс-министра транспорта и нынешнего помощника президента удалось сколотить такое внушительное состояние.

С 1999 по 2005 год Леонид зарабатывал в транспортных предприятиях, близких к группе компаний «Магистраль», на базе которой впоследствии возникла «Магистраль контейнерные линии». Эта группа, занимавшаяся международными и внутрироссийскими перевозками грузов, была заметным игроком на рынке: у нее были свои представительства в азиатских странах, впоследствии появился и свой флот, а в 2004 году она получила диплом «Российских железных дорог» как «Лучший экспедитор Транссибирской магистрали».

В 2004 году Игорь Левитин стал министром транспорта. Одновременно его брат Леонид, который до этого зарабатывал по нескольку сотен тысяч рублей в год, получил годовой доход 94,3 миллиона рублей от инвестиционной компании «Тройка Диалог», известной по нашим прошлым расследованиям, — своего рода «кошелька» российской элиты. Леонид Левитин не ответил на вопрос «Важных историй» о происхождении денег.

Как бы то ни было, Леонид Левитин продолжил работать в транспортной сфере. Из отчетности принадлежавших ему российских фирм следует, что он был связан с перевозками как минимум до сентября 2010 года, когда он вышел из капитала компании «Вагон Сервис». Она предоставляла вагоны для транспортировки контейнеров.

В 2019–2020 годах российские компании «Куортиа» и ее «дочка» «Инвест проект», конечными бенефициарами которых через кипрскую Quortia ранее были Леонид и Неля Левитины, на некоторое время стали акционерами двух небольших логистических компаний — «Эйч Ти Эс» и «Логитекс Инвест». «Логитекс Инвест» организует перевозку по железной дороге нефтеналивных грузов, сжиженного газа, химии и пищевых продуктов. «Эйч Ти Эс» занимается всеми видами перевозок: железнодорожными, авиационными и морскими.

Друзья и партнеры

Деловыми партнерами семьи Леонида Левитина нередко становились хорошие знакомые и бывшие коллеги его брата, бывшего министра транспорта и нынешнего помощника президента Игоря Левитина.

Так, партнеры Леонида и Нели Левитиных в подмосковном девелоперском проекте «Артек» и в проекте ЖК «Александровский» под Петербургом — трое основателей одной из лидирующих компаний в сфере российских железнодорожных перевозок, Globaltrans: Никита Мишин, Андрей Филатов и Константин Николаев (последний несколько лет назад вышел из этих девелоперских проектов).

До того как стать чиновником, Игорь Левитин много лет работал в компании «Северстальтранс». Ее тоже основали Мишин, Николаев и Филатов. Оттуда начался стремительный карьерный рост Левитина. В 2003 году, во время работы там, его представили Владимиру Путину, а всего через год пригласили сразу на должность министра транспорта. Этому предшествовало важное событие: совладелец «Северстальтранса» миллиардер Алексей Мордашов сделал своего рода «членский взнос» в клуб петербургской элиты — купил миноритарную долю (8,8 %) «Банка Россия», объединяющего друзей Путина, заплатив за нее 600 миллионов рублей, то есть рыночную стоимость почти целого банка, собственный капитал которого на тот момент составлял 616 миллионов.

Всего за несколько лет «Северстальтранс» превратился в ведущего негосударственного игрока на рынке перевозок. В 2007 Мишин, Николаев и Филатов выкупили долю у Мордашова и стали полноправными хозяевами «Северстальтранса». В 2008 году они провели реорганизацию: свои портовые активы «упаковали» в компанию Global Ports, железнодорожные — в Globaltrans. В итоге Globaltrans стал крупнейшим оператором железнодорожных перевозок после РЖД (сейчас он на третьем месте), а Global Ports — лидирующим портовым оператором России.

Кипрские компании, в разное время владевшие активами семьи Леонида Левитина (в том числе его главная фирма — Quortia), были зарегистрированы по адресу в Лимасоле — улица Омиру, дом 20. Это также юридический адрес штаб-квартир компаний Globaltrans и Global Ports. Кроме того, компаниями Левитиных и Globaltrans управляли одни и те же директора.

Основатели Globaltrans Мишин, Филатов и Николаев не ответили на вопросы «Важных историй».

Имиджмейкер металлоконструкций

В конце 2016 года дочь Леонида и Нели Левитиных Александра, которой тогда было 25 лет, неожиданно всего на три месяца вошла в совет директоров одного из крупнейших изготовителей стальных, строительных и мостовых элементов — «Челябинского завода металлоконструкций» (ЧЗМК). Неожиданным это событие можно назвать потому, что племянница помощника президента, получив юридическое образование, сейчас работает «дипломированным стилистом-имиджмейкером и „исследователем внешности“ для женщин, которые хотят заявить о себе и добиться успеха в своей сфере».

Неля и Леонид Левитины с детьми, Игорем и Александрой

Завод металлоконструкций имел отношение к «Мостотресту» и его дочерним предприятиям (во всяком случае в 2011 году). А «Мостотрест» на протяжении многих лет контролировал друг Владимира Путина Аркадий Ротенберг и всё те же основатели Globaltrans — Никита Мишин, Константин Николаев и Андрей Филатов.

Александра Левитина не ответила на вопросы «Важных историй» о том, как она оказалась в совете директоров завода по производству металлоконструкций. А Леонид и Неля Левитины не прояснили, владеют ли они долей в ЧЗМК. Но директора и члены ревизионной комиссии этого предприятия буквально окружали Левитиных в их бизнес-начинаниях. Подробнее о связях сотрудников завода с семьей брата министра — под кнопкой «фактчек».

Основной владелец сети кофеен «Шоколадница» ресторатор Александр Колобов — давний знакомый и партнер семьи Левитиных. Например, в 2013 году Колобов купил у дочери Игоря Левитина Юлии Зверевой дачу в подмосковном поселке Вешки; сама Зверева приобрела ее в 2004-м, спустя полгода после назначения отца министром транспорта.

Деловые связи Леонида и Нели Левитиных с Колобовым более масштабны. Через цепочки компаний они совместно владеют двумя торговыми центрами в Москве — напротив Курского вокзала и на Зубовском бульваре рядом с метро «Парк культуры». Александра Левитина, племянница помощника президента, некоторое время была партнером Колобова в еще одном небольшом торговом центре на Ореховом бульваре.

Самая серьезная инвестиция Левитиных в бизнес Александра Колобова — «ресторанная». Колобов — один из первопроходцев российского рынка кофеен и фастфуда. В 2018 году Левитины через кипрскую Quortia приобрели часть его бизнеса. Им стали принадлежать около 10 % в нескольких крупных сетях, в том числе в «Шоколаднице», «Кофе Хаузе» и компании Arena Foods Catering, которая была организатором питания на стадионах по всей России в рамках чемпионата мира по футболу в 2018 году, а также партнерские точки KFC. По состоянию на середину 2020-го владельцы «Шоколадницы» контролировали более 200 торговых точек, вся ресторанная группа оценивалась более чем в пять миллиардов рублей.

Александр Колобов

Фото: BUYBRAND / YouTube

Неоднозначная история с участием компании, связанной с Левитиными, произошла в аэропорту Шереметьево. Весной 2013 года компания «Вариант» заключила с аэропортом договор аренды помещений, согласно которому «ежемесячная арендная плата составляла 10 % от выручки, получаемой арендатором от работы комплекса общественного питания, но не менее 56 992,17 долларов». Судя по полученным «Вариантом» сертификатам на производимую продукцию вроде «Барбекю Чикен Рэп» и «Кинг Наггетс Промо», речь могла идти об открытии очередной точки Burger King. За несколько месяцев до этого Шереметьево как раз сообщал, что в аэропорту вскоре откроется второй такой ресторан.

Но в 2014 году «Вариант» перестал оплачивать аренду, а когда аэропорт подал на него в суд, попросту сменил учредителей и слился с фирмой-пустышкой из Смоленска. Шереметьево в итоге выиграло суд, но толку от этого не было: приставы прекратили исполнительное производство с пометками «не установлено местонахождение» и «отсутствует имущество». Компания «Вариант» набрала 26 миллионов рублей долгов перед государством и аэропортом и просто исчезла.

В то время у «Варианта» было два владельца: «Бургер Рус» знакомого Левитиных Александра Колобова, которому с 2009 года принадлежала мастер-франшиза Burger King в России, и кипрская Blupex Trading Limited с уже знакомым нам адресом Лимасол, Омиру, 20. Пока юристы Шереметьева бегали по судам, пытаясь взыскать с «Варианта» долги, компания Blupex стала владельцем чешской фирмы Leonel Trade sro (сейчас называется Tratado Invest sro), на которую записана личная недвижимость Левитиных в Карловых Варах. Тогда же, в апреле 2015 года, директорами Leonel Trade стали Леонид и Неля Левитины.

Стоимость активов

Оценить примерную стоимость активов семьи Леонида Левитина можно по отчетности его ключевой компании, кипрской Quortia Limited. Последний доступный баланс этой фирмы есть на конец 2017 года. В то время ее чистые активы составляли 295 миллионов долларов. И это не учитывая стоимости нескольких московских квартир, загородной недвижимости и тех бизнесов, которые контролировались Левитиными без участия этой кипрской компании.

В разговоре с РБК в 2020 году представитель Леонида Левитина скромно назвал его портфельным инвестором. Как показывает наше исследование, портфель у него очень даже весомый. В российском списке Forbes Левитин пока не представлен, но на включение в число самых богатых мальтийцев (в 2016 году вся его семья получила мальтийское гражданство) он точно мог бы претендовать.

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