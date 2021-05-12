Бывший чекист стал решалой

В Кемеровской области, как считают местные жители, уже не первый год идет сращивание коррумпированных чиновников и силовиков с криминалом: этот процесс начался еще в годы правления Амана Тулеева и продолжается при новом губернаторе — Сергее Цивилеве.

По этим мнениям, центральная фигура Кузбасса криминального — Валерий Анатольевич Догадов, заместитель губернатора по вопросам безопасности и правопорядка.

Валерий Догадов, подобно многим администраторам в современной РФ — выходец из спецслужб: его воинское звание — полковник ФСБ. Службе в органах он отдал больше двадцати лет с 1986 до 2018 г. Но именно этот человек, посвятивший себя делу государственной безопасности, как говорят в регионе — лидер коррупционного клана, где переплелись интересы офицеров спецслужб и потомственных преступников, клана, причастного к хищению государственных средств и, говорят, даже к заказным убийствам.

Инженер-чекист, бессребреник и «решала»?

Как сообщает сайт администрации Кузбасса, по первому образованию Валерий Догадов — инженер-механик и после окончания вуза в 1984 два года работал на кемеровском авиапредприятии. Однако уже в 1986 году инженер надел погоны, и в дальнейшем его карьера проходила в отечественной спецслужбе, несколько раз менявшей название. В 2000 году получил в Кемеровском госуниверситете второе высшее образование по специальности «Юриспруденция», с 2004 года — кандидат юридических наук.

В 2018 году «вечного» Тулеева (поводом к его отставке стал пожар в ТРЦ «Зимняя вишня», о котором пойдет речь ниже) сменил его бывший зам по промышленности и транспорту Сергей Цивилев. Подмечено: одним из первых распоряжений нового губернатора стало назначение бывшего замначальника УФСБ по Кемеровской области (ранее — начальника отдела экономической безопасности ФСБ Кемеровской области) Валерия Догадова своим заместителем.

Официальный доход Валерия Анатольевича на высокой должности нельзя назвать ни неприлично большим, ни подозрительно скромным: обычно это несколько миллионов рублей ежегодно. Так, в 2020 г. он заработал 5 953 292 рубля. «При этом», — отмечает сайт «Кемерово Онлайн», — «у чиновника /якобы – прим./ вообще нет никакой недвижимости в собственности. У его двух несовершеннолетних детей тоже ничего нет. В качестве собственности в декларации Догадова значится только снегоход. А вот в пользовании у него и его детей есть земельный участок площадью 1575 «квадратов» и жилой дом площадью 275,5 «квадрата».

Если информация верна, формальное отсутствие недвижимости в собственности настораживает: в России куда менее состоятельные по должности и положению люди владеют квартирами и земельными участками. Возникает подозрение, что недвижимость и другие активы господин Догадов просто записывает на других лиц.

Одно из таких «лиц» называют в регионе. Это Елена Викторовна Романова, как говорят – так называемая «гражданская жена» Догадова, с которой он познакомился десять лет назад, еще работая в УФСБ; «Гражданские супруги» проживают в элитном коттеджном поселке «Маленькая Италия» и воспитывают совместного ребенка.

Примечательно, что, по тем же мнениям, после знакомства с Догадовым Елена Викторовна стала успешной бизнесвумен: так, с 2014 года Романова владеет половиной ООО «Перфекто» — элитного центра фитнеса и реабилитации «Перфекто». Он занимает целый этаж Торгового центра «Променад-3» в центре Кемерово.

Распространяется и информация, что у госпожи Романовой в деловых кругах Кузбасса — репутация «доброй феи»: если кому-то из местных предпринимателей нужно решить проблему или получить преференцию, то верный способ — добиться аудиенции с талантливой бизнесвумен и изложить ей суть вопроса. Якобы затем она передает просьбу Догадову, а потом — сообщает просителю цену вопроса.

По тем же суждениям, у Валерия Догадова достаточно рычагов для «решения вопросов»: многие высокопоставленные чиновники и силовики региона связаны с ним неформальными узами: среди должностных лиц, связанных с Догадовым и выполняющих его поручения, включая деликатные, отмечают Кирюшина Алексея Николаевича (в настоящее время — председателя Восьмого кассационного суда, а ранее — заместителя председателя, а потом и председателя Кемеровского облсуда). Кирюшин, в свою очередь, как будто бы даже пролоббировал назначение судьями нескольких сотрудников прокуратуры Кемеровской области.

Результат: для замгубернатора Догадова, вероятно, не составляет проблемы отправить на нары неугодного или, напротив, спасти от уголовного преследования «родного человечка».

Но что бывает с теми, кто перестал быть полезным для общего дела? Считается, что Догадов тоже не оставляет вниманием: когда первый зам прокурора Кемеровской области Владимир Сыроватко ушел в отставку в 2019 году, он трудоустроился в должности замначальника по взаимодействию с правоохранительными органами в угольной компании «Стройсервис». Должность — предположительно, абсолютно искусственная — была создана специально для «пенсионера». Утверждали, что это якобы даже завуалированная взятка клану Догадова.

Когда Догадов, бывший начальником отдела экономической безопасности ФСБ по Кемеровской области, пошел на повышение, он, как предполагают, пролоббировал назначение на освободившуюся должность Труша Сергея Васильевича. Запомните эту фамилию: полковник ФСБ Труш будет часто упоминаться в нашей статье.

Семейные интересы и общие дела

Не так-то просто разобраться в сложных взаимоотношениях «знатных родов» Кузбасса.

Но многие говорят об общих коммерческие интересах семьи Калининых с высокопоставленными местными спецслужбистами, подчиненными Валерия Догадова. Так, мать и жена Андрея Калинина (Калинина Людмила Эскаевна и Калинина Ирина Леонидовна) — судя по всему, соучредители ООО «Рента», гендиректором которого была Светлана Юрьевна Роликова, супруга Евгения Генадьевича Роликова, одного из подчиненных Догадова.

В 2016 году ООО «Рента», как говорит ряд документов, присоединило ООО «РентКар», учредителями которого также была мать Андрея Калинина, Калинина Людмила Эскаевна. ООО «РентКар» работало в столице Кузбасса Кемерово под брендом такси «Бонжур» (ООО «Бонжур»). Оно было образовано в 2007 году. Его учредители — супруги Андрей и Ирина Калинины и Труш Евгения Анатольевна — законная полковника ФСБ Труша Сергея Васильевича.

Есть информация, что как будто именно с подачи Сергея Труша Андрей Калинин, не имеющий строительного образования, стал заместителем мэра по вопросам строительства. Якобы Труш лично рекомендовал делового партнера жены тогдашнему главе города Валерию Ермакову. В то время, напомним, Труш, вроде бы по протекции Догадова занял должность начальника отдела экономической безопасности кемеровского ФСБ.

Можно ли, говоря об Андрее Калинине — предполагаемых протеже Догадова и Труша — нельзя не вспомнить об ООО «Програнд», директором и учредителем которой он является. «Програнд» называют региональным «королем госзаказа». Мэрия якобы даже регулярно выделяет однокурснику доходные госконтракты: в 2018 году компания должна была получить госконтракт на сумму 137 миллионов рублей на строительство детского сада, выиграв конкурс, в котором у нее не было конкурентов (не в переносном, а в прямом смысле: ООО «Програнд», судя по распространенным в регионе мнениям, было единственным участником).

Если так, то формально налицо нарушение антимонопольного законодательства, однако региональная ФАС не заметила ничего подозрительного. Такая толерантность антимонопольного ведомства может быть, по суждению кемеровчан, объяснима: с 2011 года кемеровскую ФАС возглавляла Стельмах Светлана Владимировна — законная супруга сотрудника Кемеровского ФСБ Стельмах Андрея Владимировича, подчиненного Валерия Догадова.

Антимонопольная служба – как жалуются читатели – якобы не замечает нарушений при распределении многомиллионных госконтрактов — равно как и региональное управление МЧС не замечало нарушений при реконструкции кондитерской фабрики и строительстве ТРЦ. Вероятно, потому, что в 2007-2012 гг. МЧС по Кемеровской области возглавлял Арутюнян Ерем Гекторович, который приходится, как уверены в области, кумом Валерию Догадову.

Может быть, именно результатом «партнерства бизнеса и власти» и стало строительство пожароопасного ТРЦ и гибель шестидесяти человек.

Лихие десятые и «заговор кришнаитов»

В мае 2013 года автоматная очередь прервала земной путь кемеровского криминального авторитета Александра Сучкова, известного среди джентльменов удачи и правоохранителей как «Мастер». Спустя некоторое время следователи вышли на вероятных исполнителей — банду спортсменов, которую якобы создал в 2010 году экс-глава Сибирской федерации айкидо Андрей Синюков. Все члены банды были арестованы — за исключением предполагаемого лидера. Андрей Синюков, по имеющейся информации, в настоящее время скрывается за пределами России. В 2018 году он разместил на сайте Gulagu.net письмо, фрагменты которого опубликовал ряд изданий, специализирующихся на криминальной и судебной тематике. В своем обращении Синюков излагает версию событий, разительно отличающуюся от официальной.

Если верить этой информации, по словам самого Синюкова, он действительно контактировал с представителями криминалитета, но… в качестве информатора ФСБ, и при его участии было раскрыто преступное сообщество, в котором были задействованы бывшие и действующие сотрудники силовых ведомств. «Фактически все обвинение было построено на моих показаниях и предоставленной мной информации», — пишет, вероятно, Синюков.

Якобы в марте 2014 к спортсмену обратился заммэра Андрей Калинин со странной просьбой: нужно было убедить зятя главы Кемерово — Валерия Ермакова — развестись с его дочерью. Якобы зять издевался над дочерью Ермакова и вымогал у семьи деньги, причем Синюков специально приехал в Москву, но конструктивного разговора с зятем мэра не получилось, о чем он сообщил «заказчику». Тогда Калинин, по тем же данным, внес коррективы в задание: неблагодарного родственника градоначальника следовало убить. При этом Калинин якобы пригрозил, что, если Синюков откажется, против него будет сфабриковано уголовное дело.

Далее Синюков, как сообщалось, как будто бы тянул время и отговаривался тем, что ищет исполнителей, хотя на самом деле никого не искал, а позже узнал, что несколько его знакомых спортсменов арестованы, им инкриминируется участие в банде под его руководством. По этой версии, спортсмены оговорили его, так как им угрожали пожизненными сроками.

В письме отмечена и якобы давняя связь семей Калининых и Труш: «Калинин А.В. и Труш С.В. давно дружат семьями и состоят в международной секте «Общество сознания Кришны». Делается вывод: благодаря этой дружбе между Калининым А.В. и Управлением ФСБ по Кемеровской области заключен договор о сотрудничестве, а Калинин А.В. был назначен на должность заместителя главы города Кемерово по личному указанию полковника ФСБ Труша С.В.», — цитирует его сайт .

В 2020 году Синюков обратился в Европейский суд по правам человека, чтобы добиться статуса беженца. «Синюкову периодически угрожают: если он вернётся в Россию, то его убьют. Мы периодически подаём в Генпрокуратуру заявления об угрозах и нарушениях, прокуроры запрашивают Следственный комитет по Кемеровской области, но ответ нам так и не приходит», — приводит Life.ru слова адвоката Андрея Буркова, который защищает интересы спортсмена в бегах.

«АУЕ, жизнь ворам»

Причастность Калинина к заговору с целью убийства — вопрос дискуссионный: мы знаем об этом, вероятно, со слов Андрея Синюкова, который сам, скорее всего, и является заинтересованным лицом в этой истории. Однако связи кемеровского чиновника, которому, как можно увидеть, покровительствуют спецслужбисты Догадов и Труш, с криминальным миром, похоже, достаточно прочны.

15 ноября 2001 года Кемеровский областной суд приговорил к 12 годам лишения свободы Чернышёева Евгения Олеговича за создание банды и незаконное хранение оружия. Вместе с ним по делу проходили еще три человека, включая младшего брата Андрея Калинина — Максима (после освобождения он погиб в автоаварии). Троим подельникам вменялось разбойное нападение на меховой салон «Венеция». Чернышев на суде утверждал, что с Максимом не общался, но знал его брата Андрея.

Важное примечание: Евгений Чернышев — как говорят, сын покойного вора в законе, известного как Олег Черный.

Досрочно освободившись из мест заключения, Евгений Чернышев занялся легальным бизнесом: основал в 2010 году строительную фирму ООО «РСК Европа» с, как предполагается, номинальным гендиректором Евгением Муравьевым. Последний значится гендиректором и единственным учредителем, но есть основания полагать, что электронные реестры были подчищены.

С 2011 года на компанию как из рога изобилия посыпались госзаказы от региональных подразделений МВД, ФСБ, Прокуратуры, Судебного департамента, а также от Администрации Кемерово и других госструктур Кемеровской области.

Характерно, что взлет «РСК Европа» начался после того, как УФАС по Кемеровской области возглавила Светлана Стельмах, супруга офицера ФСБ Андрея Стельмаха, подчиненного Валерия Догадова: совпадение?

Помимо госконтрактов, Евгений Чернышев – предполагают в области – имеет доход от рекреационного бизнеса. Кемеровский района якобы даже выделил участок Лесного фонда с кадастровым номером 42:04:0213005:78, где построил парк-отель «Боярская усадьба». Капитальное строительство на землях Лесного фонда запрещено законом. Но, если вы видите добротные бревенчатые строения, знайте, что ваши глаза вас могут обмануть. На самом деле это разборные конструкции — так говорят местные жители – киоски, времянки, навесы и тому подобное, их в любой момент можно разобрать и перенести в другое место.

По бумагам, которые, как известно, все стерпят, корпуса «Боярской усадьбы» должны были бы быть некапитальными строениями. Что же: владелец не только обошел запрет на капитальное строительство в лесу, но и экономит на налогах, ведь их полагается платить только с капитальных строений?

Разумеется, такие незамысловатые комбинации могут быть позволены не всем, а только своим. Выходит, Чернышев — «свой».

Вместо заключения

Ситуация в регионе позволяет подозревать: под чутким руководством Догадова и Труша в Кузбассе строится криминально-коррупционная банановая республика, где российские законы всегда могут быть скорректированы, если это нужно «серьезным людям». Современные российские мафиози не носят бордовые пиджаки (немодно) и реже заказывают врагов киллерам: есть более эффективные способы вразумления непонятливых и устранения неугодных. Когда в твоем подчинении государственная силовая структура и административные рычаги, в примитивных бандитских приемах нет нужды.

Не раз говорено, что в проклинаемые на всех углах «лихие девяностые» кадровая политика в России выстраивалась по принципу «пусть ворует, лишь бы дело делал». Многие считают, что и результат налицо – в том числе в Кузбассе, где халатность и непрофессионализм, покрываемые коррупцией, приводят к тотальной деградации в общем-то перспективного сибирского региона.

Анна Борисова

jacta.ru