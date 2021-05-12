Почему банда одесского Евротерминала безнаказанно обворовывает государство на миллиарды: расследование

Одесский порт – это гарантированная площадка для заработка коррупционеров при любой власти. С открытием Евротерминала появилась еще одна возможность строить новые коррупционные схемы.

Коррупция на одесской таможне – тема десятков расследований журналистов и сотни обещаний власти ее побороть. На этом обломала зубы сначала «оранжевая» команда, потом команда Саакашвили и, похоже, команда, которая обещала «жить по-новому».

В 2017 году на территории Одесского порта открыли таможенный терминал для растаможивания и оформления автомобилей «Автохаб», который должен был ускорить процесс оформления автомобиля от контейнера до выезда за 1-2 дня. Это был амбициозный проект одесской таможни, в открытии которого принимал участие даже премьер-министр Владимир Гройсман.

Не успел этот «Автохаб» проработать два месяца по прозрачным правилам, как там появилась группа компаний-фаворитов. Через них, и только через них, теперь можно все оформить.

«Прыгающая» очередь

По иронии судьбы «Автохаб» открыли не где-нибудь, а именно на территории самого скандального фигуранта многих журналистских расследований – Одесского порта. «Автохаб» разместили на территории Евротерминала, где третий год монопольно собирают деньги за проезд, но сих пор не удосужились даже залатать ямы. Сами руководители местной таможни признавали, что выбрали Евротерминал для размещения «Автохаба» без конкурса.

Вскоре членам Общественного совета при ГФС Одесской области начали поступать тревожные звоночки о работе уже самого «Автохаба». В частности, жаловались на очередь. Речь об электронной системе подачи деклараций на растаможивание автомобилей. Декларацию подают сразу, как только ваше авто пришло в Одесский порт. По закону инспектор таможни имеет 4 часа, чтобы обработать декларацию. Вот тут и начинаются проблемы.

Люди стали замечать, что некоторые декларации «перепрыгивают» очередь. Из-за постоянного изменения курса валют декларацию надо подавать ежедневно. В итоге процесс может затянуться на несколько месяцев. Частным лицам доступ к «Автохабу» фактически перекрыли.

Автоблогер Александр Куницкий рассказал, что при попытке воспользоваться услугами «Автохаба» самостоятельно был шокирован. Сначала его пытались развести на деньги только за попытку пройти несколько метров по территории порта в помещение «Автохаба», потом вообще не подпускали к собственному автомобилю. А когда он перепрыгнул турникет – за ним началась погоня. Когда мужчина, так и не получивший свою машину, записался на прием к заместительнице директора Одесской таможни с целью написать жалобу, там оказались агрессивные «титушки».

Как устроена новая схема растаможивания авто

Объяснение всему этому есть. Таможня боится запускать туда кого-то и брать с него деньги. Боится уличения в коррупции. Поэтому есть лишь 2-3 фирмы, с которыми работают, берут деньги, и всех это устраивает.

Кто стоит за компаниями-фаворитами?

Название этих компаний знает вся Одесса. Компании из ассоциации «Южная Пальмира» сейчас оформляют 98% объема легковых автомобилей. Она стала монополистом. «Южную Пальмиру» хорошо знают одесские таможенники и совсем не замечают ни прокуратура, ни СБУ.

Секреты схемы

Как «Южной Пальмире» удалось переиграть конкурентов? Секрет простой – дороже, но быстрее. Члены ассоциации «Южная Пальмира» оформляют авто за 1 200 долларов, но за 1 день, а компании, которые не входят в Ассоциацию и берут за оформление 600 долларов, тратят на оформление 1,5 месяца.

Как же Ассоциации удается обходить конкурентов? Все просто. Документы, которые оформляются членами «Южной Пальмиры», идут через занижение таможенной стоимости автомобиля.

Виктор Берестенко, глава Ассоциации международных экспедиторов Украины, утверждает, что бюджет государства от такой схемы теряет минимум 100 миллионов гривень в месяц. Об этой схеме стало известно благодаря нескольким проколам еще в самом начале работы «Автохаба».

К журналистам в руки попала внутренняя база данных Одесской таможни со стоимостью каждого авто, которое прошло через «Автохаб». В ней четко видно, за какую сумму наши граждане покупали автомобили на аукционе в США, и сколько им стоила растаможка в Украине. Например:

Кто стоит за ассоциацией «Южная Пальмира»?

Среди основателей ассоциации значится тот же Евротерминал, где «Южная Пальмира» и получила почти монопольное положение в растаможивании авто. По юридическому адресу ассоциации также находится ООН «Промотрейдинг». Основатель у обеих компаний один – Дмитрий Шильцин. Ассоциацией руководит Александр Эдельман, помощник депутата от «Оппозиционного блока» Николая Скорика, а главой «Промотрейдинга» является Эдуард – сын Эдельмана.

Так совпало, что Дмитрия Шильцина можно найти на сайте Одесского горсовета, он был наблюдателем от «Оппозиционного блока» на выборах в 2015 году.

По словам Берестенко, в ассоциацию «Южная Пальмира» входят компании, которые всегда были в схеме с силовиками и таможенниками в вопросах таможенного оформления автомобиля.

Если учесть, что таможенная стоимость авто занижается, а деятельность «Автохаба» дает бюджету 140-150 миллионов гривень в месяц, соответственно, государство недополучает, как минимум, 100 миллионов гривень в месяц.

Вся изысканность и опасность схемы заключается в том, что мы не видим теневую сторону отношений этих компаний с чиновниками, которые задействованы в схеме. Именно поэтому такую схему могут применять и в других направлениях работы, например, ко всем товарам, которые прибывают в Украину из Турции и Китая.

Но самое страшное, что такие «Автохабы» должны заработать по всей стране. Если они тоже начнут использовать эту схему, то будут уже совсем другие цифры. Только совместная работа активистов и журналистов может привлечь внимание правоохранителей, СБУ и прокуратуры к этому одесскому «изобретению», чтобы оно не превратилось в настоящего коррупционного монстра.